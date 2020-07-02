酒醉摔倒叫不醒　警猛拍門！台中婦終於開門...狂親「小鮮肉警」手背致謝

記者李忠憲／台中報導

獨居的七旬陳姓老婦中午跟鄰居在家飲酒，鄰居回家，她卻因酒醉跌倒躺在客廳不起。鄰居發現後深怕她有不測，立刻報警。警消即將破門時，老婦終於醒來起身開門，讓眾人鬆一口氣。老婦除了感謝大家，更狂親「小鮮肉」鍾姓警員直呼「為何這麼溫馨」，他同事事後笑稱，「他老婆應該大人有大量，不會計較！」

▲酒醉老婦開門後，狂親員警雙手致謝。（圖／民眾提供）

第三警分局健康派出所員警江鵬騰、鍾易蓉6月26日晚上7點左右獲報，有民眾倒在屋內，需要協助，立刻到場了解狀況。鄰居向員警表示，他中午跟77歲陳姓獨居老婦人在她家裡喝酒，結束後回家。到了同日晚間6點，他見陳婦都沒出門，多次上前敲門卻無人應門，他因為擔心出意外，爬上客廳氣窗，卻發現她竟倒臥在客廳地板，深怕有個三長兩短，趕快報警求助。

▲員警爬上氣窗，果然酒醉老婦就倒在客廳。（圖／民眾提供）

鍾員立刻爬上氣窗，確認陳姓老婦倒臥，但不確定生命徵象，立刻通報消防隊及里長打算破門，同時猛力敲門，並呼喊婦人名字。眾人都已準備要破門時，老婦終於稍微有意識，才慢慢爬到門邊起身，將門打開。救護人員確認老婦只是酒醉，無大礙，員警也立刻聯繫老婦家人到場。

陳婦稍微清醒後才說，她是自己摔倒才倒臥客廳，很感謝警消人員這麼積極救援。她不斷說「感謝！為什麼這麼溫馨！」外，也一直親吻年僅30多歲的鍾員雙手，鍾員則現場笑稱「以後少喝一點！沒事我們就離開了！」

據了解，鍾員被老婦狂親雙手一事已在分局傳開，同事透過LINE「關心」，他僅回一個腳軟貼圖，一切盡在不言中。同事笑說，鍾員已結婚，但相信他老婆大人有大量，不會計較。

・最最最經典



【更多新聞】

►假冒最高檢察署緝毒高官 神鬼男到處騙錢！高中母校請他演講還頒感謝狀

►台灣大道暗夜槍響！警找到21枚彈殼 疑道上新生代遭前輩訓斥後洩憤

►台中衛生所女主任遭爆搶驗屍！「月驗上百具」另涉詐領健保 30萬交保