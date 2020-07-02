駐菲律賓代表處辦公大樓有確診案例　外交部：全數居家上班、暫停領務服務

▲外交部發言人歐江安。（圖／外交部提供）



記者陶本和／台北報導

外交部2日針對菲律賓代表處大樓櫃台有人員確診一事表示，已要求相關領務組雇員自2日起全數居家上班14天，且為防疫考量，駐菲律賓代表處領務組7月1日已正式公告暫停領務服務。

外交部表示，我駐菲律賓代表處所在的RCBC PLAZA大樓 Tower 1，1樓共用櫃檯人員於6月29日發生確診案例，該大樓第一時間週知所有租戶後，已立即啟動防疫清潔消毒程序，並要求近期與該名確診員工接觸者居家隔離。

外交部指出，經初步確認，目前國內派駐同仁及當地雇員皆平安，但由於駐處位於41樓，也在1樓櫃檯派有2名菲籍雇員提供諮詢服務，駐處已立即安排2人篩檢及居家隔離，並請與2人有較密集接觸的領務組雇員自2日起全數居家上班14天。

外交部強調，為防疫考量，駐菲律賓代表處領務組7月1日已正式公告暫停領務服務，但已電話預約本年7月2日及3日的領務案件申請者，仍可至該處申辦領務業務，而後續將視大馬尼拉都會區疫情狀況，配合菲國防疫相關規定與措施，適時公告恢復領務服務。

此外，先前有關我駐宏都拉斯大使館之前確診職員，外交部表示，都已經康復，兩度採陰，目前身體狀況良好，已居家分組上班。

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