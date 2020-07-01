快訊／「索馬利蘭礦產資源豐富」　吳釗燮：台灣準備展開7合作計畫

▲外交部吳釗燮宣布與索馬利藍互設辦事處。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陶本和／台北報導

非洲國家索馬利蘭總統比希 （Muse Bihi Abdi）將派遣代表駐台。對此，外交部長吳釗燮1日下午表示，為推動跟非洲國家合作關係，拓展在東非佈局，經過協商由索國外長，在今年訪台時，簽署雙邊議定書，雙方互設辦事處並互派代表。

吳釗燮表示，1991年獨立以來已經歷經三次總統大選，政治穩定、民主持續深化，除了政府合作，NGO組織也有前往索國義診，索國肯定台灣模式，期盼深化合作。而索馬利蘭擁有非常豐富的礦產資源，我方人員已經在2月6日進駐索國，但受到疫情影響，後續會磋商揭牌儀式，接下來兩國會展開農業、漁業、能源、教育、衛生、礦業、資訊等深化合作。

索馬利蘭位於東非的「非洲之角」，是一個實質上獨立的共和國，曾受英國殖民統治，稱為英屬索馬利蘭。1991年5月，索馬利亞內戰後北部伊薩克諸部落宣布獨立，成立索馬利蘭共和國但尚未獲其他國家和國際組織正式承認。

索馬利蘭是世界上領土面積最大的非聯合國成員國，該國東部和邦特蘭（Buntland，經由聯邦制與索馬利亞統合的分裂州）接壤，西部和南部與衣索比亞接壤，吉布地在其西北方，北面隔著亞丁灣和葉門相望。面積137,600平方公里，首都哈爾格薩（Hargeysa）。