外交部：台灣捐贈15萬片口罩、300公噸白米給索馬利蘭

▲索馬利蘭外長穆雅辛(H.E Yasin Hagi Mohamoud)會見總統蔡英文。（圖／外交部提供）



記者陶本和／台北報導

台灣與東非索馬利蘭敲定互設代表處。外交部2日表示，基於人道關懷精神協助各國對抗疫情，我國捐贈索馬利蘭15萬片外科口罩、N95口罩、隔離衣、防護衣、檢測分析儀與檢測試劑；同時，也捐贈300公噸白米協助因應非洲蝗蟲災害，實質幫助度過疫情難關。

由於外界對於索馬利蘭相對陌生，外交部補充其相關資料，強調索馬利蘭於1991年獨立，已經歷過3次總統選舉，是民主自由的國家，政局穩定。

外交部攤開公開資訊指出，國際間有8個國家及國際組織在索馬利蘭設立代表機構，包括：英國、丹麥、衣索比亞、土耳其、吉布地、加拿大、歐盟及聯合國。

另外，索馬利蘭也在22個國家設有代表機構，包括：美國、英國、加拿大、法國、比利時、瑞士、挪威、瑞典、南非、沙烏地阿拉伯及中國等。外交部強調，索馬利蘭以「領事館」、「外交團」、「代表處」及「辦事處」等不同名稱來設立官方機構。

外交部指出，我國本於人道關懷精神協助各國對抗疫情，捐贈防疫物資予各國第一線醫療人員，因此將捐贈索馬利蘭15萬片外科口罩，並提供N95口罩、隔離衣、防護衣、檢測分析儀與檢測試劑；同時，也捐贈300公噸白米協助因應非洲蝗蟲災害，盼實質幫助索馬利蘭度過疫情難關。

在台灣與索馬利蘭的交流上，外交部表示，地理位置距離雖然遙遠，但自從兩國外交部於去年11月底逐步發展關係以來，雙方透過推特突破地理距離，維持良好互動，向彼此表達祝賀與感謝之意，例如：索國副總統賽利希今年5月曾在推特上公開祝賀總統蔡英文連任就職，及感謝我國對索國對抗武漢肺炎疫情的協助，外交部也曾轉推復謝。

事實上，索國的民眾對於台灣也不陌生，外交部表示，今年路竹會義診團曾遠赴10個偏鄉地區進行醫療服務，義診人數高達2,880人；另為因應國際疫情及非洲蝗蟲災害，外交部提供索國所需之防疫物資及300公噸白米。

▼外交部正式宣布，與索馬利蘭互設辦事處，並互派代表。（圖／翻攝自外交部推特）



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