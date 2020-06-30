疑男友變心！同志老闆餵毒槍殺他　判賠家屬246萬餘元

▲同志老闆餵毒槍殺男友，判賠246萬餘元。此為示意圖。（圖／視覺中國）

記者吳銘峯／台北報導

富芮源公司負責人陳萬庭，不滿劉姓同志男友提分手，2016年間約出到摩鐵，先以毒品迷昏劉男，再持槍朝太陽穴射擊，殺害劉男。更二審將陳男輕判14年，目前上訴最高法院審理中。家屬起訴求償386萬餘元，高等法院審理後，判決陳男須賠償家屬246萬餘元，可上訴。

本案死者劉男與女友交往多年，2人多次分合。2014年間，劉男進入陳萬庭公司工作，2人竟發展成同志情侶，還在新莊租屋同居。後來劉男又與女友復合，女友探視劉男時，目擊2男竟一起洗澡，且裸睡的劉男身旁還有用過的保險套與潤滑液，女友暴怒，要求男友分手「搬出來」。

劉男因此提分手，陳萬庭不滿，2016年2月晚間，2人相約投宿新北市中和區某汽車旅館，陳男先在飲料中加入安非他命、愷他命等多種毒品，等劉男昏迷後，再持槍近距離朝劉男太陽穴射擊，一槍斃命。陳男行兇後先打電話到櫃檯要求叫救護車，並將毒品、子彈藏匿後離開。警消獲報到場，發現子彈從劉男頭部左側射入，房內還有情趣用品，循線逮捕陳男。一二審法院依殺人、槍砲等罪將陳男判刑18年，更一審改判17年，案經撤銷發回，更二審日前將陳男改判14年。

死者家屬提出附帶民事訴訟，求償386萬餘元，包含200萬元精神慰撫金。高等法院審理後，根據相關跡證顯示死者並非持槍自戕而死，而係陳男因2人關係生變致生怨懟而萌生殺意，最後死者遭陳男開槍射殺而死亡，陳男必須負擔賠償責任。經過計算後，高院認定家屬受有384萬1065元損失，扣除已經領取的犯罪被害補償金137萬4271元，高院最後判決陳男必須賠償家屬246萬6794元。可上訴。

