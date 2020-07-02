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要求每天273元做一桌好菜！高一兒子8週驚人變化　網驚：根本天才小廚師

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▲▼要求每天273元做一桌好菜！高一兒子8週驚人變化　網驚：根本天才小廚手。（圖／翻識自@syunkon0507）

▲原po發現，兒子不但能做出一桌料理，還學會如何控制成本。（圖／翻攝自@syunkon0507）

記者王佩翊／編譯

日本一名女網友日前在推特上po出一系列自家餐桌的家常菜色，賣相奇佳，讓人忍不住食指大動，然而最令人震驚的是，這一系列的料理並非出自女網友之手，全都由她就讀高一的兒子一手包辦。女網友表示，自己在兒子今年國中畢業後給了一項任務，那就是每天靠1000日幣（約新台幣274元）做出晚餐，剩的經費則是兒子自己的零用錢，而她的兒子也很爭氣，在8週的時間內，學會如何同時兼顧成本與美味，讓她深受感動。

網友ピョンちゃん表示，兒子今年3月國中畢業，雖然已經升上高一了，但受到疫情影響，學校延後開學，在家的時間也變多了，為了讓兒子可以在這段時間學到課本以外的東西，她決定給兒子一項挑戰，那就是讓兒子用1000日幣（約新台幣274元）做出晚餐。如果當天的菜錢有剩，那兒子就能自己收下，也可以刺激他用最少的經費做出好吃的料理。

▲▼要求每天273元做一桌好菜！高一兒子8週驚人變化　網驚：根本天才小廚手。（圖／翻識自@syunkon0507）

▲兒子還會幫媽媽準備便當。（圖／翻攝自@syunkon0507）

女網友讓高一的兒子獨自一人負責從買菜、處理食材、料理、擺盤到洗碗收拾的所有流程，整個計畫已經執行了8個星期，其中兒子做菜的日子約有50多天。她發現，在這50多天的日子裡，兒子的手藝不但越來越精湛，擺盤也越來越漂亮，甚至還有多樣菜色，更學會如何控制食材的成本。

女網友表示，在這個計畫中，兒子學會了許多「常識」，例如雞腿肉很貴，但魚肉更貴，或是香油的香氣最好、希望煮完飯有人可以幫忙收拾、大部分的料理只要有食譜就能完成等等。不過她也笑稱，「而我學會的事則是，兒子長大了，但是老公還是那個死樣子。」

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