世衛相隔2月再確認…北韓仍然「零確診」　922例疑似病例全部陰性

▲配戴口罩的北韓軍人在萬壽台向已故領導人獻花。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

世界衛生組織（WHO）駐北韓代表薩爾瓦多（Edwin Salvador）表示，北韓目前共對922人進行新冠病毒檢測，全部為陰性，目前仍有255人仍在隔離中，但確診病例數字仍然為0。這是世衛2個月以來首次更新北韓疫情數據。

綜合外媒報導，薩爾瓦多6月30日透過電子郵件向媒體回應說，他於6月19日得知，北韓境內共有922人接受新冠檢測，目前仍有255人在隔離中，全部都是北韓公民。目前，北韓全境累計有25551人解除隔離，還沒有發現任何確診病例。

這是世衛組織自4月17日公布有關北韓COVID-19情況數據後，相隔2個月再度發布最新消息。薩爾瓦多表示，北韓公共衛生部始終與世衛組織共享「每周更新」消息，並且遵循世衛組織預防疫情大流行的指導方針。

薩爾瓦多向NK News網站表示，所以疑似病例，無論病情輕重程度為何，都必須在指定的縣級或省級醫院進行統一隔離管制，即使是輕度疑似病例也不得居家隔離。

雖然北韓仍維持境內零確診，但官媒近日仍呼籲民眾在「緊急隔離工作」中切勿放鬆警惕。另外，北韓自1月起實施的邊境封鎖措施仍未取消，但藥品和醫療用品可優先運往國內，確保民眾能獲得足夠的衛生服務。

另據路透社報導，北韓各級學校自6月起已經恢復上課，但所有學生必須配戴口罩；所有購物中心、餐廳或旅館都必須備有紅外線溫度計和洗手消毒設備，任何人進入公共場所必須配戴口罩，並且禁止在公共場所聚會。

薩爾瓦多表示，世衛組織一直為北韓提供必要的個人防護設備和其他醫療用品，中國上周也向北韓捐贈900件個人防護用品和部分實驗室試劑，另有來自杜拜的2000件個人防護設備正在運往平壤途中。

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