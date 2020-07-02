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台灣新冠疫苗研發進度曝光！　指揮中心曝：有2家廠商將人體試驗

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▲▼ 新冠肺炎,疫苗。（圖／路透）

▲新冠肺炎疫苗研發，2家廠商將人體試驗。（圖／路透）

中央社

有學者擔心，台灣研發新冠肺炎疫苗腳步慢；疫情指揮中心指揮官陳時中1日說，補助研發經費已編列，且已有廠商送件申請人體試驗，也會與國外接洽採購。據了解，已有2家廠商提出人體試驗申請。

前衛生署長、台灣公共衛生學者葉金川在臉書發文，除肯定台灣目前防疫成績，也提到4大隱憂，包含採檢量能、隔離檢疫、醫療量能不足，以及國產疫苗速度可能難追國外，擔心國人屆時無疫苗可用。

請繼續往下閱讀...

陳時中1日在記者會表示，疫苗分2大策略，對國產疫苗研發，已要求食藥署、國衛院都進駐廠商，提供即時行政協助，完備法規減少臨床試驗相關限制，也編列相關預算，已不只一家廠商取得相當程度進展，都在6月份提出要展開人體試驗。

據指揮中心透露，目前已有3家疫苗廠商取得相當程度進展，其中2家在這個月提出人體試驗申請，另一家應也會在7月底前送件。

陳時中說，針對疫苗人體試驗的進展，也組成醫院國家隊，解決病人數、倫理議題等可能遇到的狀況。此外，也不放棄國外的疫苗研發，會聽取專家小組的評估，針對國外優質、可信賴疫苗預先採購，保證國內可以使用。

至於採檢和檢疫量能，陳時中說，採檢從一開始500多件到現在可驗6000件，採檢處所和檢驗所都夠。集中檢疫所量能還有很多餘裕，不管是漁船、專機都有空床，檢疫旅館也大概使用6、7成，且是以有的量控制進來的人，希望人進來的時候一定有地方可以住，可以安全與社區隔離。

陳時中也說，醫療是台灣強項，量能沒有問題，防疫前端工作做了很多，就是要保全醫療量能。以目前來說，量能絕對會夠，但如果源頭沒防好，醫療有再多也無用。

►史上最強防曬無誤～

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關鍵字：

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