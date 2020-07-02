痛哭與家人道別...為手足放棄一切！　數百名香港示威者流亡來台

▲香港示威者手持自製汽油彈。（圖／路透）

文／中央社記者沈朋達台北1日電

2019年至今，總計數百名香港示威者流亡來台。部份示威者為了照顧年輕同伴，放棄香港的一切，陪同來台。在台就學的示威者中 ，有人刻意選讀政治科系，希望繼續為香港尋找出路。

●「這70個人 就決定了我們700萬人的命運」

去年今天的香港立法會大樓中，警鈴聲大作，牆上被噴滿了「撤回」字樣，整座大樓擠滿了戴頭盔的黑衣人。至此，因修訂逃犯條例所引起的「反送中」抗爭， 已持續半個多月，香港政府遲遲未鬆口撤回法案。

就在香港主權移交中國22週年的夜晚，作為民意象徵的立法會，史無前例地被示威者占領。

示威者衝破大門，闖進會議廳，用噴漆噴黑了洋紫 荊特區區徽。目前流亡台灣、30多歲的曦（化名）當時就坐在會議廳裡的建制派議員座位上，死命地按著表決用的按鈕。他說：「那時候覺得很感慨，這70個人（議員），就決定了我們700萬（香港）人的命運，這種代議制度是不是有問題？」

▲香港示威者衝入立法會。（圖／路透）

由於選制的安排，香港立法會中始終由建制派佔優勢，以往遇上爭議法案，泛民主派多半只以俗稱「拉布 」的拖延議事策略因應。

曦認為，這個議會根本代表不了香港民意，過去幾年示威者已有占領立法會的提議， 但直到「反送中」才付諸行動。 突如其來的占領成功，讓示威者陷入留守或撤退的爭辯。

深夜11點多，眾人決定撤守，曦和大家合力把幾名不願離去的示威者架離會議廳。 立法會樓下，近千名示威者在俗稱「煲底」的示威區留守，Lomo（化名）和安仔（化名）也身在其中。為 了讓立法會內的示威者能夠撤離，他們約好「裡面不撤 ，我們不退」，嘗試用人海戰術阻擋警方清場。

幾百公尺外，Daniel（化名）和勇武派示威者拿著自製盾牌，在中信大廈前和防暴警察對峙，他們試圖拖延警方推進，為立法會裡的人爭取撤退時間。對峙直到午夜，Daniel聽到後方傳來消息，立法會內外的示威者已經離開，這才緩緩後退。 「那時候突然感覺腳痛到走不動，才發現幾個傷口 ，好像是被布袋彈打中」，Daniel說。

這一夜，示威者奉行be water哲學，如潮水般離開 現場，但警方的搜捕才正要開始，4名年輕人也就此踏上了不同的道路。

▲反送中示威者108年七一遊行在街頭與警方對峙。（圖／達志影像／美聯社）

● 來台灣念書 我想學些對香港有用的知識

「七一」後幾天，網路上流傳著一則文章，呼籲有在立法會內脫下口罩、曾被警方留下個人資料的示威者 ，儘快離開香港。當晚和警方短兵相接的Daniel，發現自己幾乎符合所有描述，幾經考慮後，決定先來台灣一 陣子。

離港前夕，Daniel到監獄探望自己因冤案坐牢的哥哥。監獄人員在旁戒護，Daniel改用第三人稱，向哥哥描述了自己近況。兄弟心有靈犀，哥哥馬上就猜到Daniel即將離去。 「那一刻我們知道，可能未來10年都見不到彼此， 所以兩個人都哭了。」

Daniel說，「監獄的人好像也知道我們在道別，所以時間都超過了，也沒來趕我們」。 這一天，Daneil從監獄一路哭回家。 2019年7月，Daniel抵台，成為第一批來台的示威者。幾天後，香港警察果然上門要拘捕他，短期來台就此變成了長期流亡。

▲香港理工大學學生試圖用下水道逃跑，但仍有多人被捕。（圖／路透社）

來台後，Daniel得到NGO的熱心協助，但也遇上了 一些奇怪的團體。他說：「有人就自稱跟台灣的國安單位、民進黨很熟，可以幫我們，結果要我們幫他們拍一些影片，可能之後要拿去募款，我覺得很奇怪。」

幸好Daneil不久後就收到台灣學校的錄取通知，順利離開這個團體。Daniel預計今年9月將在台灣讀大學 ，填的志願清一色都是政治、外交科系。不過在香港， Daniel讀的其實是化學系。 他說，之所以想讀政治，一方面是在抗爭過程中， 發現自己對這個領域的知識遠遠不夠；另一方面，他也想從台灣民主化的歷史中，學一些對香港有用的知識。

「前陣子台灣公布陳文成事件的檔案，我就想到香港的陳彥霖（一名曾參加「反送中」抗爭，之後落海身亡的15歲女學生，示威者懷疑她並非自殺），如果有一天香港『光復』，我們也要重新面對這段歷史。」

Daneil說，「所以我去參觀過白色恐怖的景美園區 ，也參加一些人權營隊，希望未來可以為香港的『轉型正義』幫上忙囉」。 Daniel說，既然離開香港，讀書就不能只為了自己 的興趣，否則會愧對還在香港繼續奮鬥的「手足」（示威者對彼此的暱稱）。

● 場上是隊友場下成家人

不同於Daniel，曦和Lomo並未在「七一」後離開， 讓他們下定決心來台灣，是在2019年11月的香港理工大學抗爭之後。 在這場圍城戰中，曦和Lomo從理大的陸橋攀爬繩索脫困，Lomo雖在過程中手腳骨折，仍順利逃脫。不過，他們的8個「孩子」，都在坐救護車離開期間，被警方留下資料。

曦和Lomo並不是真正的夫妻，甚至不是情侶。和所 謂的「孩子」也沒有血緣關係，這些「孩子」，只是被兩人照顧的年輕示威者。 「反送中」抗爭中，許多家庭因政見不同而失和， 一些示威者被趕出家門。曦和Lomo原本只是在示威現場的「戰友」，後來索性一起承擔照顧年輕示威者的責任 。

理大抗爭後，這一家人意識到即將被捕，在一場「家庭會議」後，決定離開香港。 曦因為和家人政見不同，已被趕出家門幾個月。離港前，他特地找家人飲早茶，飯桌上閒話家常，只有曦的的弟弟，從新買的行李箱猜到他即將離去。

至於爸媽 ，直到現在仍以為他是來台出差，因為疫情無法回港。 Lomo的家人不反對她參與抗爭，但也不多過問。出 發前她回家一趟，喝了媽媽煲的湯，但為了不連累家人 ，流亡計劃隻字未吐。只有幾名閨蜜知情，她們約在巴士站見面，「我跟她們說：『妳們有3分鐘』，接著大家就抱在一起大哭。」

為了沒有血緣的年輕示威者，放棄香港的一切，離鄉背井，難道不後悔嗎？ 「在場上，我們是互相照顧的隊友；生活裡，我們就是家人。這不是選擇的問題，是人身安全的問題。」 Lomo說，「我的性格不喜歡後悔，不過我有反省，反省在整個過程中，是不是有做得不夠好的地方。」 2019年底，這一家10口人買了到台灣的單程機票， 就此開始了流亡生涯。（編輯：朱建陵/楊昇儒）