▲▼錦屏國小合唱團將感謝化為歌聲　乘著受助翅膀飛往馬來西亞巡演

▲新竹縣錦屏國小組成泰雅兒童合唱團，以優美的歌聲近年獲獎無數，受到馬來西亞宣明會邀請演出。（圖／馬來西亞宣明會提供）

生活中心／綜合報導

台灣世界展望會多年來與台灣偏鄉學校合作，致力培育偏鄉兒少多元能力與發展多元興趣，不讓孩子因貧困失去學習、發展潛能的機會，近10年來持續協助新竹縣尖石鄉錦屏國小進行文化知能擴展，組成台灣兒童合唱團（Taiwan Children Choir，TCC ）在今年暑假8/2-8/12受到馬來西亞宣明會邀請前往演出；受助的孩童，將涓滴愛心轉為美妙歌聲，用自己的力量，為更多脆弱的家庭與兒少獻聲。

合唱團團員小柔、同時也是展望會資助童，家中有五個孩子正在就學，父母從事板模工作，生活負擔壓力沉重，小柔平時就愛唱歌跳舞，未來想要當舞蹈老師。她說：「因為加入了合唱團，明白歌唱和舞蹈都可以療癒人心，希望將來可以透過自己的興趣專長幫助更多人。」困苦的環境讓孩子早熟，小柔很懂事的說：「夢想不是一個人可以完成，雖然途中會遇到很多挫折，謝謝許多人的幫助，讓我更有信心、更堅強。」

▲▼錦屏國小僅有40多名學生，幾乎全校學生都練習合唱，多以原住民傳統歌謠為主。（圖／馬來西亞宣明會提供）

台灣世界展望會會長李紹齡表示，錦屏國小全校學生僅有40多人，展望會自2014年起在校內推動文化知能方案，培養弱勢兒童音樂素養與能力，因為有資助人與社會大眾的愛心，讓孩子透過學習傳統歌謠得到自我認同，更透過對外展演的機會，增進自信、勇氣，豐富生命經歷。

台灣貧富差距擴大，根據台灣世界展望會統計，在服務的台灣弱勢兒少家庭中，約有7,500名兒少家庭難以負擔兒少的教育與基本生活開銷、7,300名青少年因居住偏鄉或離島而缺乏生涯探索資源，這些弱勢家庭連生活都難維持，位處偏鄉或離島的家庭更是無法支應孩子發展興趣的所需資源，經濟弱勢的兒童在成長過程中，自身權利往往受到忽視，缺乏健全成長的環境。

▲台灣世界展望會啟動文化培力方案，讓孩子們有機會發展興趣、看見世界進而翻轉生命，圖為今年暑假合唱團受邀前往馬來西亞演出。（圖／馬來西亞宣明會提供）

錦屏小學位於新竹縣尖石鄉的錦屏村，主要人口是泰雅族原住民，有8成為弱勢家庭，多數家長因工作早出晚歸，學童課餘時間無安全活動環境，將近6成學童家長無力教導、無法讓孩子有多元發展機會，也無法提供學業外資源，因此錦屏村多數孩童是台灣世界展望會資助童。

台灣世界展望會推動「投資豐盛生命」計畫，提供部落兒童關懷、支持與學習場域與力量，合唱團指導教師張世傑說：「練習合唱需要有耐心久站練唱，培養意志力，孩子也要學習聽別人的聲音，這就培養了團隊合作精神，未來工作、生活上都用得到。」此趟感恩巡演，展望會表示除了感謝馬來西亞宣明會邀請，更感謝許多企業與集團的支援，讓泰雅孩子的悠揚歌聲傳遍世界。

▲錦屏國小多是展望會資助童，希望透過自己的專長美聲，回饋世界。（圖／台灣世界展望會提供）

台灣世界展望會根據多年兒童關懷照顧與家庭服務的經驗，為台灣脆弱兒少打造「投資豐盛生命」計畫，從經濟弱勢家庭關顧、兒少關懷暨發展、兒少權益暨保護、家庭培力暨生計發展、社區防減災暨志工管理等服務工作，確保弱勢家庭的兒童即便身處困乏環境，仍有機會擁抱快樂、豐盛的成長過程。