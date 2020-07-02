搶攻暑假商機！阿羅哈客運搭上三倍券熱潮　買車票就送折價券

▲阿羅哈客運搭上三倍券熱潮。（圖／記者呂佳賢攝）

記者許宥孺／高雄報導

迎接後疫情時代，振興經濟措施正式開跑！振興三倍券預購作業上路，首日就吸引大量人潮，阿囉哈客運公司也瞄準三倍券商機，趁著暑假檔期推出優惠，7月15日起至12月31日止

，民眾持實體三倍券購買4路線車票就送折價券。

新冠肺炎疫情期間，阿囉哈客運公司最早祭出防疫措施，乘客符合咳嗽、發燒及大陸旅遊史即有權拒載，而隨著台灣疫情趨緩，國內也進入振興階段，阿囉哈也研擬出優惠措施要搶攻暑假商機。

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▲疫情期間，阿羅哈客運宣布拒載發燒客以外，同時發送免費口罩以及全車酒精消毒來保護乘客安全 。（圖／記者吳奕靖攝）

阿囉哈客運表示，優惠活動自7月15日開跑，12月31日截止，民眾在活動期間內持實體三倍券，購買以下路線全票及來回票，即贈送20元至60元不等的折價券，「振興劵等同現金，於購票時不退差額也不可退票，可更改班次，優惠適用購買全票及來回票，其它票種恕不優惠」。

優惠內容如下（限實體票劵）

1. 北-高路線：全票(折價劵50元1張)、來回票(折價劵50元2張)。

2. 北-嘉路線：全票(折價劵30元1張)、來回票(折價劵30元2張)。

3. 台北-台中及高雄-台中路線：全票(折價劵20元1張)、來回票(折價劵20元2張)。