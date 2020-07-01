丈夫公事包暗藏「神秘隨身碟」！人妻打開崩潰：女人們能接受嗎

▲人妻發現老公的「神秘隨身碟」，打開一看傻眼了。（示意圖／資料照）

網搜小組／柯沛辰報導

前任永遠是正宮們揮之不去的心魔，有人妻近日在丈夫的公事包找到一個「神秘隨身碟」，打開竟發現大量陌生女子的照片，後來一問才知道，這些人都是丈夫的前任女友，以及婚前未能追到的女生。妻子難以接受，卻被批評「肚量小」，讓她氣得發文請益廣大網友，這樣到底正常嗎？

一名人妻在臉書社團「爆廢公社」發文表示，她近日在丈夫公事包找到一個隨身碟，一時好奇插入電腦查看，不料內容竟是老公婚前沒追到的女生，還有和前任女友交往的照片，讓她看了超崩潰。

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原PO表示，夫妻倆先前多次為了這位「前任女友」爭吵，結果老公現在不僅視若珍寶地保存，將這些回憶隨身帶在身上，還嫌她肚量小，讓她氣得想問大家，「男人們，覺得正常？女人們，能接受嗎？」

許多女網友看完紛紛留言，「當然無法接受阿！不丟掉應該會離婚」、「我覺得不行，超不尊重」、「完全不能接受，而且不弄死先生我難受」，也有人認為「我覺得讓對方保有個人隱私是基本尊重耶」、「我看很開耶，是妳的就是妳的，趕都趕不走」、「留照片還好，但我好疑惑為什麼要隨身攜帶」。

男網友們則表示，「其實男生好像都會留著，念舊」、「怕被妳發現才隨身攜帶吧」、「其實還有隱藏版的，這個只是障眼法」、「一是怕遺失，二是怕被妳發現」、「下個出現在隨身碟的就是妳」、「妳不懂，那對妳沒威脅，只是回憶而已」、「人，不能擁有過去嗎？非要剝奪一個人的記憶嗎？」

其中，還有人提出反制方法，「隨身碟裡面全部換成妳的前任」、「把自己的照片放進去，然後離開」、「默默清空，然後放回去」、「是我就去洗前任照片出來放包包錢包」、「當場吞下去，我就當沒這回事」、「燒掉，我說老公」、「妳也可以變成前任讓他懷念」、「我會洗出來貼他全家」掀起熱議。

▼在這件事情上，男女觀點大不同。（圖／爆廢公社，下同）