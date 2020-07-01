　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

丈夫公事包暗藏「神秘隨身碟」！人妻打開崩潰：女人們能接受嗎

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼男子身上有不明女子證件後遭警方攔查，到警局後不知悔改還偷警員USB。（圖／示意圖／此隨身碟非遭竊證物）

▲人妻發現老公的「神秘隨身碟」，打開一看傻眼了。（示意圖／資料照）

網搜小組／柯沛辰報導

前任永遠是正宮們揮之不去的心魔，有人妻近日在丈夫的公事包找到一個「神秘隨身碟」，打開竟發現大量陌生女子的照片，後來一問才知道，這些人都是丈夫的前任女友，以及婚前未能追到的女生。妻子難以接受，卻被批評「肚量小」，讓她氣得發文請益廣大網友，這樣到底正常嗎？

一名人妻在臉書社團「爆廢公社」發文表示，她近日在丈夫公事包找到一個隨身碟，一時好奇插入電腦查看，不料內容竟是老公婚前沒追到的女生，還有和前任女友交往的照片，讓她看了超崩潰。

請繼續往下閱讀...

原PO表示，夫妻倆先前多次為了這位「前任女友」爭吵，結果老公現在不僅視若珍寶地保存，將這些回憶隨身帶在身上，還嫌她肚量小，讓她氣得想問大家，「男人們，覺得正常？女人們，能接受嗎？」

許多女網友看完紛紛留言，「當然無法接受阿！不丟掉應該會離婚」、「我覺得不行，超不尊重」、「完全不能接受，而且不弄死先生我難受」，也有人認為「我覺得讓對方保有個人隱私是基本尊重耶」、「我看很開耶，是妳的就是妳的，趕都趕不走」、「留照片還好，但我好疑惑為什麼要隨身攜帶」。

男網友們則表示，「其實男生好像都會留著，念舊」、「怕被妳發現才隨身攜帶吧」、「其實還有隱藏版的，這個只是障眼法」、「一是怕遺失，二是怕被妳發現」、「下個出現在隨身碟的就是妳」、「妳不懂，那對妳沒威脅，只是回憶而已」、「人，不能擁有過去嗎？非要剝奪一個人的記憶嗎？」

其中，還有人提出反制方法，「隨身碟裡面全部換成妳的前任」、「把自己的照片放進去，然後離開」、「默默清空，然後放回去」、「是我就去洗前任照片出來放包包錢包」、「當場吞下去，我就當沒這回事」、「燒掉，我說老公」、「妳也可以變成前任讓他懷念」、「我會洗出來貼他全家」掀起熱議。

▼在這件事情上，男女觀點大不同。（圖／爆廢公社，下同）

▲▼丈夫公事包暗藏「神秘隨身碟」！人妻打開崩潰：女人們能接受嗎。（圖／爆廢公社）

▲▼丈夫公事包暗藏「神秘隨身碟」！人妻打開崩潰：女人們能接受嗎。（圖／爆廢公社）

ET快訊
小禎被撤主持棒「半年掰了2節目」　爆人妻女星取代
做啥都要老公點頭…張清芳豪門婚早有裂痕！　兒子是最後一根稻草
嫁到新北7天…人妻慘遭性侵折磨　姑婆聯手凌虐「逼離婚+擔家計
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

外送員送到遭冷回「沒訂」！竟都是同一家果汁店　老闆超無奈回

丈夫公事包暗藏「神秘隨身碟」！人妻打開崩潰：女人們能接受嗎

嘉藥入選台灣最佳大學　南部私立科大前5強！

南鯤鯓代天府著手整體庭園改善　侯賢遜：期使成為宗教休閒觀光旅遊好所在

國衛院選定「DNA疫苗」為新冠疫苗開發主軸！拚明年中上市施打

257名境外生申請來台教育部核准　2日82人將入境達高峰

陸生、小明遲遲無法入台　陳時中首度鬆口「我認為不會太久」

20歲男兼職「跑腿」陪正妹外拍　月賺54K比餐飲多1.5倍

影／捷報！中捷綠線延伸彰化　交通部審議通過了　

通勤族福音！台中捷運綠線8月初勘　「延伸彰化」可行性研究今通過

楓港「烤魷魚+黑輪」要200元！ 遊客狂哀…老闆娘：有過分嗎？

女兒開心跳舞竟拍到「人頭入鏡」爸看日期：當天女鄰居輕生作法

《我的婆婆》王少偉 Darren為鍾欣凌吵翻　曾國城客串...一出場就屎在滾

1年前爆紅的原住民小妹又來啦　綁短馬尾賣肉乾♥網讚：變正了

Lulu復工《大熱門》感人擁抱吳宗憲　憲哥愛開玩笑：好可惜你真的回來了

《我的婆婆》鍾欣凌誤踩「婆媳之間」大地雷　比較媳婦誰體貼...劉品言聽完泛淚

黃牌女騎士路邊遭攔收改管罰單　愣回「這原廠管」...聽警辯論氣歪

KID嗆是送分遊戲...篠崎泫：能沒過嗎　小鬼「玩三次都沒進洞」哭哭

蕾媽認了「後悔3650次嫁給宥勝」！　他選定她：願意縱容我的任性❤❤

動保處衝2家咖啡館「接走4浣熊」　老闆道歉：飼養問題不知該問誰

外送員送到遭冷回「沒訂」！竟都是同一家果汁店　老闆超無奈回

丈夫公事包暗藏「神秘隨身碟」！人妻打開崩潰：女人們能接受嗎

嘉藥入選台灣最佳大學　南部私立科大前5強！

南鯤鯓代天府著手整體庭園改善　侯賢遜：期使成為宗教休閒觀光旅遊好所在

國衛院選定「DNA疫苗」為新冠疫苗開發主軸！拚明年中上市施打

257名境外生申請來台教育部核准　2日82人將入境達高峰

陸生、小明遲遲無法入台　陳時中首度鬆口「我認為不會太久」

20歲男兼職「跑腿」陪正妹外拍　月賺54K比餐飲多1.5倍

影／捷報！中捷綠線延伸彰化　交通部審議通過了　

通勤族福音！台中捷運綠線8月初勘　「延伸彰化」可行性研究今通過

中職／兄弟好狂！全場5支3分砲史無前例　讓猿寫最慘紀錄

中職／古林睿煬勇奪首勝　統一獅推出紀念T恤

中職／兄弟狂轟5發3分砲　20比0血洗桃猿坐穩王位

不想再當單身狗？做對4招就能快速脫單　或許真愛隱藏在身邊

吉他手驚爆和養女「互相取悅」　噁文被疑戀童癖…樂團震怒開除：人神共憤！

玉澤演認愛8天後發聲　打破沈默吐心聲：真的對粉絲感到很抱歉

國民黨痛批：領三倍券「排隊耗時」增郵局壓力　網笑： 嫌麻煩不要領啊

汗臭人完蛋了！醫曝蚊子最愛「3獵物體質」逃不過：跟吃肉、吃素沒有關係

許瑋甯當「正宮」壓力爆表　被操到虛脫：2天做一次惡夢

中職／古林睿煬一軍首勝　林岳平：很好了！距一號先發要加油

糊塗人夫拍水龍頭邀功！正宮一看竟抓到「全裸小三」

生活熱門新聞

3家銀行ATM「4步驟曝光」2000元秒入袋！

爽拿10盤鮭魚遭訕笑「不懂吃」！網暴動了

登記結婚「80盒喜餅就好」　準婆婆：笑死人

新竹市第45萬人誕生　獲市價70萬房車

賣麵「淨賺8萬」爽牽C180…內行噓爆

甜美女熟客變帳房　E級身材制服包不住

八仙塵爆5年了！空姐「9年初戀」情滅

違規左轉遭攔下！她拿出一疊證明　萬人淚崩

豪大雨擴全台　降雨熱區出爐！

「三倍券怎麼用才超值？」網一句超中肯

午後雷雨彈開炸！北北基11縣市大雨警戒

歐盟14國可入境名單「沒有台灣」　陳時中認「達3條件」

口罩購買總整理！蝦皮24h「中午12點」開賣

變頻冷氣超節能？專家：選錯更耗電

更多熱門

相關新聞

冷血醫無法接受「愛人將結婚」虐殺前任後塞成箱屍

冷血醫無法接受「愛人將結婚」虐殺前任後塞成箱屍

澳洲2019年3月發生一起情殺悲劇。一名34歲的牙醫納迪（Harshwardhan Narde）因為無法接受心愛的前女友瑞迪（Preethi Reddy）即將嫁做人婦，趁著兩人參加同一場醫學研討會後，說服女方到他的房間，沒想到卻進行殺害，事後更將瑞迪的遺體塞進行李箱，自己則是自撞卡車身亡。

阿公辦公桌「6張生活照」曝身世

阿公辦公桌「6張生活照」曝身世

進入微型世界拍「迷你婚紗照」！

進入微型世界拍「迷你婚紗照」！

分手還聯絡前任？她淡定揭5理由「藏暗黑真相」…網爆氣：都是渣

分手還聯絡前任？她淡定揭5理由「藏暗黑真相」…網爆氣：都是渣

最愛吃回頭草的星座Top 3

最愛吃回頭草的星座Top 3

關鍵字：

隨身碟前任照片

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

阿翔滑進摩鐵「開房間3小時」完事全被拍！

25歲女KTV喝酒狂歡　閨蜜親眼見她吐血亡

3家銀行ATM「4步驟曝光」2000元秒入袋！

雲林女鄰居輕生！女兒跳舞「人頭入鏡」嚇壞7000人

爽拿10盤鮭魚遭訕笑「不懂吃」！網暴動了

關之琳宣布離婚台灣億萬富豪！「只辦婚禮沒登記」

載阿嬤出門…路上巧遇「影分身」

登山遇「緩慢怪蛇」　網驚：中大獎

東區ZARA前車震　下場曝光

《大學生》何美罕見放閃洋男友！

綠島火燒山　驚人火勢照亮黑夜

裝變頻冷氣！省錢妹「吹2休1法」反踩巨雷

姑婆聯手凌虐　她被逼離婚還要擔家計

三寶國道橫向鬼切3車道　黑車怒擠回去撞護欄

謝和弦心死反擊Keanna主因曝光

更多

最夯影音

更多
楓港「烤魷魚+黑輪」要200元！ 遊客狂哀…老闆娘：有過分嗎？

楓港「烤魷魚+黑輪」要200元！ 遊客狂哀…老闆娘：有過分嗎？
女兒開心跳舞竟拍到「人頭入鏡」爸看日期：當天女鄰居輕生作法

女兒開心跳舞竟拍到「人頭入鏡」爸看日期：當天女鄰居輕生作法

《我的婆婆》王少偉 Darren為鍾欣凌吵翻　曾國城客串...一出場就屎在滾

《我的婆婆》王少偉 Darren為鍾欣凌吵翻　曾國城客串...一出場就屎在滾

1年前爆紅的原住民小妹又來啦　綁短馬尾賣肉乾♥網讚：變正了

1年前爆紅的原住民小妹又來啦　綁短馬尾賣肉乾♥網讚：變正了

Lulu復工《大熱門》感人擁抱吳宗憲　憲哥愛開玩笑：好可惜你真的回來了

Lulu復工《大熱門》感人擁抱吳宗憲　憲哥愛開玩笑：好可惜你真的回來了

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面