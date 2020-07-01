快撐不下去了！　國內首家地勤代理業務「台灣天際」爭取納入紓困3.0

▲快撐不下去了！台灣天際爭取納入紓困3.0。（圖／台灣天際提供）

記者楊淑媛／桃園報導

飽受疫情重擊，國內首家地勤代理業務台灣天際公司，疫期桃園機場業務幾乎停擺，雖咬牙苦撐卻已面臨倒閉關卡，原盼紓困2.0能獲政府援助，但苦於該公司為新興服務行業，尚未增列入航空產業類別，並未被列入2.0紓困對象，因此將全力爭取交通部加碼向行政院提出紓困3.0進化版補助，期活水挹注，以免百名員工失業，企業得以生存。

▲台灣天際是國內首家地勤代理業務。（圖／台灣天際提供）

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台灣天際公司指出，該公司成立2年多，為台灣航空市場第一家由民航局核可的專職國際地面代理公司，服務項目包含「旅客服務、勤務委託代理服務、機務維修委託代理服務、貨運委託代理服務、定期及不定期商務包機代理及緊急救護包機代理」等業務，2018年起至2020年各航線載客總人數達30萬人次，是台灣首家非航空公司經營之地勤代理公司。

▲台灣天際爭取納入紓困3.0。（圖／台灣天際提供）

未料，受到2020疫情重擊，全球造成全台機場航班量、出入境乘客數銳減近九成，台灣天際與合作旅遊業者及機場其他店家，同遭此天災創傷業務應收趨近於零，機場業務幾乎停擺，現今咬牙苦撐，已面臨倒閉關卡，原盼紓困2.0能獲政府援助，但礙於該公司為新興服務行業，尚未增列入航空產業類別並未被列入2.0紓困對象。

該公司請求政府相關單位，針對機場運營服務廠商如台灣天際機場服務產業及旅遊相關產業鏈，重新評估納入紓困3.0適用對象提供援助，期盼能在政府政策活水挹注下協助企業面臨之困境，為後續重新打開觀光產業境外旅遊市場共同渡過飛越這段斷崖！

據指出，新冠疫情迄今政府陸續推出紓困方案，紓困2.0政院釋出1,035億元救命錢，扶助受創嚴重的航空公司渡過難關後，交通部加碼向行政院提出紓困3.0進化版，總規模提高100億元，擬針對之前2.0未含括的觀光旅遊產業鏈業者如機場周邊商業設施、免稅店、專營國外旅行團旅行社、帶團出國的導遊領隊等觀光旅遊運輸業者提供相關補助措施。

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