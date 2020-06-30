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安心旅遊國旅補助7/1上路　業者若「惡意哄抬房價」將取消資格

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▲▼旅遊,觀光團,觀光客,東南亞遊客,新南向政策,旅行,旅客,跟團,團客,景點,國旅,導遊,領隊。（圖／記者李毓康攝）

▲「安心旅遊國旅補助方案」自7月1日起上路。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

「安心旅遊國旅補助方案」自7月1日起上路，外界擔憂旅宿業者會藉此惡意哄抬房價。對此，觀光局表示，旅宿業者應將住宿房價資訊充分揭露，不可因參與補助而濫行調高房價，若確有哄抬房價情形，將取消其補助資格或續依消費者保護法規定辦理。

安心旅遊推出適逢暑假國人出遊，部分產業或地區可能有旺上加旺之情形。為避免景區壅塞影響出遊興致，觀光局已要求各國家風景區管理處事前因應對於安心旅遊實施期間可能遊客爆量之情形加強旅遊安全維護、強化景區清潔、規劃人流管制及疏導措施等，並函請各地方政府加強所屬景區景點之維護管理。

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▲▼旅遊,觀光團,觀光客,東南亞遊客,新南向政策,旅行,旅客,跟團,團客,景點,國旅,導遊,領隊。（圖／記者李毓康攝）

▲觀光局針對觀光遊樂園區加強檢查，並要求業者妥善規劃設施安全維護，園區人流管制。（圖／記者李毓康攝）

此外，觀光局也對觀光遊樂園區加強檢查，並要求業者妥善規劃設施安全維護，園區人流管制，周邊交通維持計畫等，以維護遊客安全與消費權益，另鼓勵業者加碼優惠活動以平日為主，以促進平、假日人潮分流，來提供更優質之旅遊環境與服務。

觀光局也強調，旅宿業者應將住宿房價資訊充分揭露，不可因參與補助而濫行調高房價，以避免旅客抱怨及影響其選擇入住意願，已請各縣市政府加強向參加「安心旅遊自由行旅客住宿優惠活動」之旅宿業者宣導，並請縣市政府不定期就業者之房價進行蒐集查察，確保房價維持在合理之市場機制範圍。如旅宿業者確有哄抬房價之情形，得取消其補助資格或續依消費者保護法規定辦理，以維護旅客權益。

▲和平島公園。（圖／ 交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處提供）

▲觀光局將透過電信大數據分析措施，掌控轄管13個國家風景區及25家主題樂園之遊客人潮狀況，作為人流管制及分流措施參考。（圖／ 北海岸及觀音山國家風景區管理處提供）

另為疏解連假期間各國家風景區人潮擁擠情形，觀光局各國家風景區管理處採取景點分流措施或將行銷活動延至淡季舉辦，以疏解期間人潮得以疏解並帶動淡季旅遊。

觀光局也規劃透過電信大數據分析措施，掌控轄管13個國家風景區及25家主題樂園之遊客人潮狀況，作為遊客人流管制及分流措施之參考。針對觀光遊樂業，觀光局已實施遊客人數及停車數達承載量管制，必要時將管制入園人數及停車數，適時請遊客分流改往周邊景點。

提醒民眾出遊前，可至各園區官網查詢遊客及停車場數總量管制實施情形，以利安排行程。

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