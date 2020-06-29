竊錄女法官私密對話挨告妨害秘密　男法官「言行不檢」送自律委員會評鑑

▲桃園地院蔡姓男法官日前遭曾姓女法官控告妨害秘密，地院29日將全案送交法官評鑑委員會。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園地方法院曾姓女法官控告蔡姓男法官妨害秘密罪，地檢署向地院聲請搜索票搜索蔡姓法官辦公室，該案震驚司法界，地院29日指出，蔡姓法官涉嫌妨害秘密罪，認為其言行不檢，已違反法官倫理規範情節重大，全案做成「建議院長以所屬法院名義請求法官評鑑委員會對蔡法官進行個案評鑑；倘日後另發現新事實時，亦將決議內容併送法官評鑑委員會評鑑」。

桃園地檢署本月20日持地院核發搜索票搜查蔡姓法官辦公室，主因曾姓女法官控告同蔡姓男法官妨害秘密罪嫌，當日查扣手機與相關電磁紀錄偵辦，由於涉及2法官之間隱私，地院低調進行內部相關行政調查。

地院表示，蔡姓男法官竊錄曾姓女法官非公開網路談話，已涉嫌妨害秘密罪，院方法官自律委員會在22日召開會議討論，請2法官列席說明後，認為蔡姓法官言行不檢，違反法官倫理規範第5條「法官應保有高尚品格，謹言慎行，廉潔自持，避免有不當或易被認為損及司法形象之行為」。

桃院法官自律委員會討論後做成決議，「建議院長以所屬法院名義請求法官評鑑委員會對蔡姓男法官進行個案評鑑，倘日後發現新事實時，亦將決議內容併送法官評鑑委員會評鑑」。

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