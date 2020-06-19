冷凍庫內「拔刀猛刺、手腳筋全砍斷」！惡煞見男奄奄一息…急丟包醫院

▲朱姓男子為了討債，與友人合力將古姓男子拖去一冷凍廠，在冷凍庫內凌虐他。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者徐愷昕／台中報導

朱姓男子及友人與古姓男子有債務糾紛，一日他為了逼古男還債，竟找來綽號「快艇」的男子等10人將古男強壓至冷凍櫃內凌虐，過程中不惜拿刀猛刺、斷他手筋腳筋，眼見他奄奄一息再棄置醫院旁，遺憾古男被送醫救治後7日仍不治死亡。目前一審法官判男子「快艇」有期徒刑12年，可上訴；朱男則仍在羈押審理中。

朱男及朋友因不滿古男欠債不還，2018年10月10日晚上得知古男與家人朋友在酒店聚會時，隨即找來「快艇」等10多名兄弟前去擄人，進入包廂後先是向古男狂噴辣椒水，接著再持鋁棒毆打裡面的所有男性，混亂之際朱男便持短刀朝古男左臀及左大腿刺2下，造成他身上2處寬3公分、深6公分的刀傷。

一群人合力將古男銬上後，又再次對他一陣毒打，強行將他拖壓進休旅車準備載去冷凍庫廠房。汽車行駛中，因古男奮力反抗，朱男竟再度拿刀往他大腿猛刺，致他喪失抵抗能力。

▲朱姓男子為了討債，與友人合力將古姓男子拖去一冷凍廠，在冷凍庫內凌虐他。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

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同日深夜11時25分許抵達廠房後，大家再次合力將意識仍清楚但無抵抗能力的古男抬進1號冷凍庫內，隨後由快艇等人拿鋁棒、磚塊、鐵鎚等武器朝古男四肢多處揮打，敲碎他手、腳掌，朱男則持短刀割斷他手筋、腳筋，持續凌虐長達1小時之久。

眼見古男性命垂危奄奄一息，在場兄弟們經商議後隔日將他載往中清路一家醫院，把他棄置在醫院旁的人行道。巡守隊經過時發現古男傷勢嚴重，趕緊急將他送醫，遺憾經搶救一週古男仍宣告不治。

台中地院審理時，法官認為男子「快艇」凌虐傷害古男致死，行兇手段為殘忍，審結依傷害致死罪判處有期徒刑12年，可上訴；而朱男則仍在羈押審理中。

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