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鞭炮引燃「油漆彈」畫面曝！為討4千險燒掉整棟樓釀3傷　樓上議員服務處也慘了

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記者陳豐德、游宗樺／新北報導

新北市蘆洲區一名柯男因為毒品買賣，與花姓男子有債務糾紛，18日晚間10時許柯男在油漆行泡茶被掌握行蹤，花男一方4人持球棒到場教訓後，點燃鞭炮朝門口的油漆堆丟去，原本想嚇唬柯男卻瞬間引燃火勢，二樓的新北市議員王威元服務處也遭波及，火警一共造成3人送醫，警方鎖定涉案車輛後4小時內將涉案4人全數查緝到案。

▲▼油漆行火勢猛烈。（圖／翻攝臉書爆料公社）

▲油漆行被鞭炮引燃火勢後不斷傳出爆炸聲響。（圖／翻攝臉書爆料公社）

據查證，柯姓男子（47歲）日前向綽號為「JJ」的花姓男子（26歲）購買2公克的K他命，但柯男認為毒品不純拒絕付款，此舉惹惱花男一方。18日晚間柯男到蘆洲中山一路上的油漆行泡茶，行跡卻曝光被花男掌握，10時許他坐吳男（19歲）的賓士，與李男（22歲）、王男（19歲）持棒球棍到場談判。

監視器畫面中可看到，雙方在現場一言不合，在店門口爆發肢體衝突，柯男遭花男一方持棒球棍追打後，順手拿起店門口沒蓋的油漆潑灑防身，隨後躲進油漆行內，花男見狀拿出預藏的鞭炮點燃朝油漆行丟擲，卻不慎引燃門口堆放相當易燃的油漆，花男見狀隨即跑上賓士車逃逸。

▼為討4千元，惡煞點燃鞭炮丟進蘆洲油漆行卻引燃火勢。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼為討4千元，惡煞點燃鞭炮丟進蘆洲油漆行卻引燃火勢。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼為討4千元，惡煞點燃鞭炮丟進蘆洲油漆行卻引燃火勢。（圖／記者陳豐德翻攝）

火舌瞬間暴漲，由於油漆行內還有噴漆罐，時不時傳出爆炸聲響，火勢往上波及連2樓的王威元蘆洲服務處也遭波及，掛在牆外的服務處招牌被高溫燒融，一度有4人分別受困在3、4樓，由於樓上是租屋處警消不敢大意，升起雲梯車並拉水線入屋搶救，並疏散43名民眾，其中有一名女子手臂遭割傷，送醫治療暫無大礙，另外有2人嗆傷被預防性送往市立三重醫院觀察，3人均無生命危險。

由於現場有民眾目擊，並在PTT爆掛油漆行是遭縱火，警方在現場將顏姓油漆行老闆（59歲）等5人帶回派出所，進行筆錄以釐清案發細節，同時成立專案小組，以車追人在隔日凌晨3時許追查花男等4人到案，他們對於案情坦承不諱，全案訊後依照公共危險罪與妨害秩序罪函請地檢署偵辦。

王威元表示，除對關心的民眾表示感謝外，也指出事發時服務處已過下班時間，因此辦公室沒有工作人員或陳情的民眾，感謝警方積極偵辦迅速查緝犯嫌到案。王威元辦公室執行長李建通指出，晚間有接獲鄰居的通報，聽到服務處樓下有火警立刻到場了解，所幸服務處只有外牆遭燒黑，屋內瀰漫著濃濃煙味、地面積水，所幸服務處內無人受困、傷亡。

▼王威元議員蘆洲服務處遭受波及。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼蘆洲油漆行大火3人受困…鄉民爆掛：「遭縱火」　樓上竟是議員辦公室。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼議員王威元服務處樓下油漆行大火。（圖／記者游宗樺攝）

▼油漆行整間遭燒毀。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼議員王威元服務處樓下油漆行大火。（圖／記者陳豐德翻攝）

▼警方將花男（右）、吳男（左）帶回偵辦。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼警方將花男（右）、吳男（左）帶回偵辦。（圖／記者游宗樺攝）

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