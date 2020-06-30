台南市府花4億蓋5100坪長青公寓250床…月僅收9萬租金　議員怒轟：賤租市產

▲台南市議員盧崑福抨擊1棟約4億元興建的長青公寓，市府委外租給業者「悠然綠園安養長照中心」，1個月只收9萬元，質疑賤租市產並要求停止租約。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市議員盧崑福在議會自由發言指出，位於安平建平路上「悠然綠園」原為市府長青公寓，一棟7樓5100坪建物，1996年斥資3億興建，2014年耗費7千萬整修，市府2016年租給業者「悠然綠園安養長照中心」，1個月市府只收9萬元，卻對入住的市民每個月收3萬多到4萬多的高額費用，他大力抨擊不合理，質疑賤租市產並要求市府立刻停止租約。

盧崑福議員指出，台灣城市平均薪資，台南市才3萬5元，這薪水對照常照中心入住最低3萬2800元，最高4萬5800元，怎麼負擔得起？一棟不算土地成本政府花快4億興建，刻意規避議會監督出租9年11個月，每月只收租9萬、250房才住97床、4年來更無任何一床公費照護，諸多不合理令人不起疑竇都難，市產被如此賤租！市民無受惠，當初限制性招標是否有圖利特定廠商之嫌？斧鑿斑斑的不合理行為凸顯以合法手段掩飾似有私下不法情事亟待查證。

盧崑福最後指出，位於市中心的一棟整理好的大樓1個月收租9萬，這麼好的事如果能照顧到弱勢市民沒話講，要求市府立刻檢討。他提出二項訴求：一、將當初限制性招標全案文件應該立刻主動移請檢調偵辦；二、市府與悠然綠園安養長照中心租約立即終止。

社會局表示，台南市政府老人公費收容照顧服務簽約，機構需符合評鑑成績甲等以上，悠然綠園安養暨長期照顧中心目前已完成契約簽訂，可提供公費收容服務，有關目前合約執行現況，會再進行檢討改善。

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