民進黨成立「香港情勢因應小組」　蔡英文：港人有權選擇生活方式

▲兼任民進黨主席的總統蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

在香港主權移交23週年前，港府刊憲公布《港區國安法》30日晚間11時生效。對此，民進黨1日表示，在今年5月底整合黨內部門成立「香港情勢因應小組」強化民間與政府的對話機制，全面應對。

民進黨上午透過臉書，首先分享總統蔡英文講過的話，「香港人民有權利追求自己的民主跟自由，更有權選擇自己的生活方式跟制度，台灣作為亞洲民主的堡壘，我們永遠支持這樣的普世價值。」

民進黨指出，去年逃犯條例、反蒙面法，加上國歌法、國安法陸續壓境，徹徹底底將「一國兩制」化為泡影。

民進黨表示，民進黨總是在第一時間表達譴責，並持續聲援港人，在今年5月底整合黨內部門成立「香港情勢因應小組」強化民間與政府的對話機制，全面應對。

民進黨強調，作為執政黨，民進黨政府推動「香港人道援助關懷行動專案」等行動，用最實際的作為援助港人，「台灣人一直堅信「自由民主」是聯繫台灣與香港共同的羈絆，追求民主與自由更是普世價值。」

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