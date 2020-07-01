毆打、猛搖！虐死1歲多男童　外公同居人判刑10年

▲基隆蔡姓女子虐死1歲男童，二審判刑10年。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

基隆40多歲的蔡姓女子，2016年底受託，照顧同居人年僅1歲4個月大的外孫。當晚外公出門上班，蔡女因不滿男童哭鬧，動手毆打男童頭部，還大力搖晃、猛搖男童的頭，男童頭部瘀血、四肢抽搐，送醫後不治身亡。一審將蔡女判刑10年，案經上訴，高等法院二審1日仍將蔡女判刑10年，可上訴。

遭虐死的男童在台南出生，因母親生了第二胎在坐月子，所以2016年10月間被送到基隆的外公家中，與外公、蔡女一同居住，沒想到才住不到2個月，就發生慘案。案發於當年12月間某日傍晚，外公在下午出門上班，留下蔡女與男童在家。

晚間6點多，蔡女煮晚餐時，男童開始哭鬧不停，蔡女暴怒，徒手毆打男童頭部，而後再猛搖男童的頭頸，男童頭部瘀血、四肢抽搐。蔡女拿出自己平常吃的肌肉鬆弛劑，餵食男童，但男童狀況沒有改善，蔡女一直到深夜12點多，才將男童送醫。

男童送醫後，醫師發現頭部與右手、右腳大拇指等多處瘀傷，判斷為兒虐案件，經急救後仍因重度腦疝不治。由於男童到院時腦膜已出血，且有腦疝、視綱膜雙側出血，且視網膜出血範圍大，醫師推斷男童生前受到用力搖晃或外力所致。檢方調查後，依照「成年人傷害兒童致死罪」，對蔡女提起公訴。

一審法院認定蔡女有罪，判刑10年。案經上訴，高等法院二審審理時，蔡女仍否認虐打男童，但高院根據客觀證據，認定蔡女確實動手虐死男童，全案於1日宣判，高院仍將蔡女判刑10年，可上訴。