《黨產條例》憲法法庭開庭辯論　聲請法官均迴避未出庭

▲黨產條例是否違憲？憲法法庭言詞辯論，司法院長許宗力擔任審判長。（圖／翻攝司法院網頁）

記者吳銘峯／台北報導

對於《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》（簡稱黨產條例）是否違憲？司法院大法官於30日上午召開「憲法法庭」，進行言詞辯論。而本案由台北高等行政法院中的2個合議庭法官提出聲請，北高行的9名法官為了避免「球員兼裁判」之嫌，這次並未出庭陳述意見，創下聲請人未出席憲法法庭的首例。

本件憲法法庭聲請案件，乃因民進黨政府於2016年通過黨產條例後，並成立「不當黨產處理委員會」（簡稱黨產會）。黨產會隨即對國民黨與其下的中投公司、欣裕台公司等，做出多項處分。國民黨等組織則打起行政官司反制，最後受理訴訟的北高行法官，才會聲請釋憲。

至於本次言詞辯論庭中，提出聲請的台北高等行政法院的第四庭、第六庭，2個合議庭法官最後均未出席，創下憲法法庭聲請人未出席陳述意見的司法首例。此外，本次憲法法庭出庭者包含黨產會主委林峯正，關係人為欣裕台、中投、國民黨及婦聯會代表，鑑定人為張嘉尹及董保城、劉靜怡教授及黃丞儀副研究員。

其中鑑定人董保城，直接批評黨產會就是民進黨的「附隨組織」，欠缺民主正當性。「我國的黨產會成員13個人，全部都是由行政院院長任命，沒有組織主張、沒有政黨相關附隨組織代表，更沒有經過國會的同意，欠缺民主的正當性。我們可以看看黨產會的運作，我國黨產會欠缺民主正當性，不超然也不公正。」

而黨產會主委林峯正也親上火線，從轉型正義的角度出發，請求大法官宣告合憲。「黨國不分的狀態之下執政的政黨，不當取得的財產要怎麼回復的問題，這個不是台灣所獨有的，這是世界各國都在這樣處理，所以黨產處理，一定是轉型正義重要的一環，相關學者專家的會議記錄，法務部通通拒絕提供，今天到底有哪些大法官，曾經參與黨產條例的制定過程，甚至他們的意見成為法條的內容，今天卻沒有迴避這個其實是，影響今天整個釋憲公正性的問題。」

本案除了北高行的法官主動迴避不出席以外，15名大法官中，4名大法官許宗力、黃瑞明、蔡宗珍、許志雄，也都提出迴避；但大法官書記處認為他們並非釋憲案當事人，駁回4名大法官迴避的請求，4人仍出席審理本案。

