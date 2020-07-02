「499之亂」用戶也可4G升級5G　免違約金換約方案出爐

▲當初中華電信「499之亂」的用戶亦可無痛升級5G網路。（圖／記者許力方攝）

記者邱倢芯／台北報導

台灣5G服務於日前開台，許多消費者都很好奇自己的4G網路，能否無痛升級5G服務？其中，又以當初的「499之亂」資費最受到外界關注，而在老大哥中華電逐一公布4G資費平行轉移5G服務的內容後，「499之亂」母親節資費用戶亦可換約直升5G服務。

根據中華電的官網顯示，現有合約為「母親節特選通信-月繳499方案」的用戶，可平行轉移為5G服務；網路升級後須月繳799元，但網路沒有吃到飽，而是變為每月行動上網量36GB。

▼「499之亂」用戶換約5G資費內容。（圖／翻攝自中華電官網）

且用戶不可再像4G時代那麼「揮霍」，若是開啟熱點分享量，網路用量會直接與行動上網量合併計算，每個月的行動上網量到了就會直接降速為5 Mbps。

若是每月資費低於499元的用戶也不必擔心，基本上現行的4G資費幾乎都可平行轉移為5G網路，有興趣了解的消費者可於中華電官網中查詢。如果是台灣大的4G用戶，亦可登入台灣大官網，以查詢自己是否符合5G換約的資格。

另外要注意的是，《ETtoday新聞雲》記者昨（1）日也曾致電中華電客服詢問過，現在的4G網路若是想升級5G服務，僅能夠合約「平行轉移」（不繳違約金）。

以499方案為例，若要升級為5G方案，那麼在平行轉移的情況下，那麼僅能夠升級為799型5G方案。如果想要申辦1,399型（吃到飽）以上，那麼可能就需要繳交違約金。