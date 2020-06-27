摩鐵必放「保險套+潤滑油」！最關鍵原因曝光：與情趣無關　網長知識了

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

住過摩鐵的人都知道，床頭櫃上會放有保險套，有時甚至能看到潤滑油，原本大家總往壞壞的方面想，覺得是業者不言而喻的小默契，但其實「沒準備」就違法了。一名網友日前入住旅館，因找不到套套而苦惱，最後請外送幫忙化解尷尬；不過，就有內行表示，向櫃台要一定有，畢竟是法規規定的，讓不少人長知識啦！

一名網友在PTT提到，當天因為車子拋錨，和女友誤打誤撞住進某間旅館，房內乾淨、舒適，房務也和藹可親；但無奈的是，找到了一大本聖經，卻看不到保險套的蹤影，好在他們拜託外送員順道幫忙，才終於化解尷尬。

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po文引起熱烈回響，就有飯店從業人員指出，「依據法規旅館必須要提供哦！下次找不到的話，可以打電話去前台請人送進房。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

而鄉民們也紛紛表示，「依照愛滋病防治條例，當中規定所有旅館跟三溫暖都要放置保險套，但是不一定要放在房間，可以等房客要再給」、「原來有規定一定要給喔，長知識推」、「常識吧......」、「原來旅館有義務提供保險套阿」。

事實上，台灣在2005年愛滋病新增案例中，毒品病患佔了50%以上，為避免疫情快速擴散到一般大眾群體，於是政府開始推出一系列計畫，並於2007年修正法令名稱為《人類免疫缺乏病毒傳染防治及感染者權益保障條例》

根據該法規第10條規定，旅館業及浴室業，其營業場所應提供保險套及水性潤滑劑。另第24條規定，違反者經令其限期改善，屆期未改善者，處營業場所負責人新台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

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