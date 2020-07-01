口罩購買總整理！蝦皮24h「今中午12點」開賣5色　美廉社單片3元最划算

▲中衛彩色口罩。（圖／中衛提供）



記者黃可昀／綜合報導

網路購物平台蝦皮24h今（1日）中午12點開賣5種顏色的中衛口罩，包括期待已久的薰衣草紫、軍綠等等。明天也有2家電商加入販售行列，分別是Yahoo奇摩購物中心與墊腳石網路商店，以下為各大通路販賣細節：

【1日購買通路】

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蝦皮24h

中午12點：5色中衛口罩，包含櫻花粉、薰衣草紫、軍綠、深丹寧以及酷黑色，單盒50入，售價300元。

下午4點：摩戴舒醫用平面／鑽石立體口罩

晚上8點：中衛口罩酷黑3D立體款

晚上10點：淨新藍綠雙色口罩

美廉社

即日起消費不限金額，結帳就會送一張「醫療口罩預購券」，7月15日持200元的三倍券與口罩預購券就能再折50元，也就是說單盒50入的口罩折扣下來只要150元，平均單片3元。

萊爾富

即日起可預購台灣製造的LAITEST 萊潔醫療口罩「丹寧玫瑰粉」色，單盒50入，售價349元，預購時間為上午7點至下午7點，民眾必須到萊爾富Life-ET機台購買，共計2萬盒售完為止。

【2日購買通路】

Yahoo奇摩購物中心

這次賣的中衛口罩針對小朋友，釋出粉小兔與藍胖達2款兒童口罩，單盒30入，售價260元，自2日起每天早上11點到12點限時販售1小時，天天可買但每人每日限購1盒。

墊腳石網路商店

2日開賣3種特殊色的中衛成人口罩，黑配古銅、黑配月河藍、黑配櫻桃紅，每盒都是30入，售價260元；兒童口罩部分有粉小兔與藍胖達2款，單盒30入，售價260元。