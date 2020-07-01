　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

口罩購買總整理！蝦皮24h「今中午12點」開賣5色　美廉社單片3元最划算

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼彩色口罩。（圖／中衛提供）

▲中衛彩色口罩。（圖／中衛提供）

記者黃可昀／綜合報導

網路購物平台蝦皮24h今（1日）中午12點開賣5種顏色的中衛口罩，包括期待已久的薰衣草紫、軍綠等等。明天也有2家電商加入販售行列，分別是Yahoo奇摩購物中心與墊腳石網路商店，以下為各大通路販賣細節：

【1日購買通路】

請繼續往下閱讀...

蝦皮24h
中午12點：5色中衛口罩，包含櫻花粉、薰衣草紫、軍綠、深丹寧以及酷黑色，單盒50入，售價300元。
下午4點：摩戴舒醫用平面／鑽石立體口罩
晚上8點：中衛口罩酷黑3D立體款
晚上10點：淨新藍綠雙色口罩

美廉社
即日起消費不限金額，結帳就會送一張「醫療口罩預購券」，7月15日持200元的三倍券與口罩預購券就能再折50元，也就是說單盒50入的口罩折扣下來只要150元，平均單片3元。

萊爾富
即日起可預購台灣製造的LAITEST 萊潔醫療口罩「丹寧玫瑰粉」色，單盒50入，售價349元，預購時間為上午7點至下午7點，民眾必須到萊爾富Life-ET機台購買，共計2萬盒售完為止。

【2日購買通路】

Yahoo奇摩購物中心
這次賣的中衛口罩針對小朋友，釋出粉小兔與藍胖達2款兒童口罩，單盒30入，售價260元，自2日起每天早上11點到12點限時販售1小時，天天可買但每人每日限購1盒。

墊腳石網路商店
2日開賣3種特殊色的中衛成人口罩，黑配古銅、黑配月河藍、黑配櫻桃紅，每盒都是30入，售價260元；兒童口罩部分有粉小兔與藍胖達2款，單盒30入，售價260元。

ET快訊
時力美女議員比基尼辣照曝！雲林小辣椒吵架跳車..前男友交往7
直擊／超商預購三倍券！她帶5張健保卡「花8分鐘才成功」怒罵：
直擊／三倍券開賣小7、OK「機台無法連線」！狂轉圈圈等15分
快訊／《蜘蛛人2》男星68歲癌末亡　最後病況曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

自然課種空心菜！小學生「帶一根回家煮」人母頭疼　7hrs後神轉：超好吃

牙醫診所為何都開在2樓？　網點出關鍵：一樓要租給別人

三倍券「1小時僅完成32張預購」當機40分鐘...婦人狂罵爛政府

口罩購買總整理！蝦皮24h「今中午12點」開賣5色　美廉社單片3元最划算

用這種瓦斯最划算！　南大附小童告訴你

220元鵝肉盤！他一看竟「全是碎骨」　老闆冷回：因為你沒指定

安心旅遊上路！10萬民眾搶先登錄　東台灣最多「結帳現折千元」旅宿

E奶拐珍奶！甜美女熟客「腰束奶澎」入主帳房　下身失蹤照曝光

「七一新制」荷包省超大！三倍券開跑、9千家旅宿「結帳現折千元」

北市明星國中爆狼師！深夜LINE傳女學生：希望生活有妳　同班2人都受害

楓港「烤魷魚+黑輪」要200元！ 遊客狂哀…老闆娘：有過分嗎？

女兒開心跳舞竟拍到「人頭入鏡」爸看日期：當天女鄰居輕生作法

《我的婆婆》王少偉 Darren為鍾欣凌吵翻　曾國城客串...一出場就屎在滾

1年前爆紅的原住民小妹又來啦　綁短馬尾賣肉乾♥網讚：變正了

《我的婆婆》鍾欣凌誤踩「婆媳之間」大地雷　比較媳婦誰體貼...劉品言聽完泛淚

Lulu復工《大熱門》感人擁抱吳宗憲　憲哥愛開玩笑：好可惜你真的回來了

黃牌女騎士路邊遭攔收改管罰單　愣回「這原廠管」...聽警辯論氣歪

KID嗆是送分遊戲...篠崎泫：能沒過嗎　小鬼「玩三次都沒進洞」哭哭

蕾媽認了「後悔3650次嫁給宥勝」！　他選定她：願意縱容我的任性❤❤

動保處衝2家咖啡館「接走4浣熊」　老闆道歉：飼養問題不知該問誰

自然課種空心菜！小學生「帶一根回家煮」人母頭疼　7hrs後神轉：超好吃

牙醫診所為何都開在2樓？　網點出關鍵：一樓要租給別人

三倍券「1小時僅完成32張預購」當機40分鐘...婦人狂罵爛政府

口罩購買總整理！蝦皮24h「今中午12點」開賣5色　美廉社單片3元最划算

用這種瓦斯最划算！　南大附小童告訴你

220元鵝肉盤！他一看竟「全是碎骨」　老闆冷回：因為你沒指定

安心旅遊上路！10萬民眾搶先登錄　東台灣最多「結帳現折千元」旅宿

E奶拐珍奶！甜美女熟客「腰束奶澎」入主帳房　下身失蹤照曝光

「七一新制」荷包省超大！三倍券開跑、9千家旅宿「結帳現折千元」

北市明星國中爆狼師！深夜LINE傳女學生：希望生活有妳　同班2人都受害

《亞洲電子競技公開賽》名單公布　TPA大隊長來襲　統神與湯米成隊友

「香港期交所客服」誆稱可代投資　熟女險匯14萬血汗錢

上班慘滑倒！她胯下秒被「9cm詭異物」整根刺穿　苦忍一週…醫拉出看傻了

下一個就是台灣！日本打算優先鬆綁「台灣人入境」

大陸新型豬流感！陸專家坦言恐釀大流行：這「兩季節」才是流行期

「無限轉圈」1小時！10點恢復正常　三倍券預購首日超商系統一早大當機

今年別錯過！麥當勞「森永牛奶糖冰炫風」回來了　加碼鹹甜「海鹽款」新登場

巴鈺澎湖包整棟「民宿裸泳」　四天三夜拚做人...唯一行程曝光

自然課種空心菜！小學生「帶一根回家煮」人母頭疼　7hrs後神轉：超好吃

牙醫診所為何都開在2樓？　網點出關鍵：一樓要租給別人

第一次做臉！黑頭粉刺飽滿噴發　壓下去「巨大鐘乳石」瞬間彈出

生活熱門新聞

3家銀行ATM「4步驟曝光」2000元秒入袋！

甜美女熟客變帳房　E級身材制服包不住

豪大雨擴全台　降雨熱區出爐！

賣麵「淨賺8萬」爽牽C180…內行噓爆

八仙塵爆5年了！空姐「9年初戀」情滅

違規左轉遭攔下！她拿出一疊證明　萬人淚崩

變頻冷氣超節能？專家：選錯更耗電

今起3天慎防「雷雨彈」襲　8縣市飆高溫

勞保破產說再起！他一分析：678年級該憤怒

三倍券終極懶人包「預訂→領取→使用」全搞懂

三倍券「4種申購方式」一次看！健保卡插入帶走3000元

今年出不了國「省了不少錢？」網嘆花更多

【名校縱狼師1】北市國中爆性騷擾　男老師深夜傳訊追求女學生

楓港烤魷魚要價200元！老闆娘：有過分嗎？

更多熱門

相關新聞

4萬考生注意！109指考懶人包看這邊

4萬考生注意！109指考懶人包看這邊

4萬3700餘人報考的109學年指考將於7月3日至5日舉行。大考中心指出，雖然國內已進入「防疫新生活」，但今年考試還是需要全面配戴口罩，試場入場動線採「單一入口進場」，考生須提早半小時進場。若有考生不配戴口罩，將禁止進入考區，若已進入試場故意不戴，則扣減其該節全部成績。

蝦皮今下午5點開賣中衛5色口罩

蝦皮今下午5點開賣中衛5色口罩

全聯買口罩！拿到「撞色驚喜包」尷尬了

全聯買口罩！拿到「撞色驚喜包」尷尬了

鴻海旗下工業富聯生產口罩　截至5月底已出貨6200萬片

鴻海旗下工業富聯生產口罩　截至5月底已出貨6200萬片

日本研究：戴口罩可降低死亡率

日本研究：戴口罩可降低死亡率

關鍵字：

中衛口罩

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

阿翔滑進摩鐵「開房間3小時」完事全被拍！

綠島火燒山　驚人火勢照亮黑夜

3家銀行ATM「4步驟曝光」2000元秒入袋！

25歲女KTV喝酒狂歡　閨蜜親眼見她吐血亡

雲林女鄰居輕生！女兒跳舞「人頭入鏡」嚇壞7000人

關之琳宣布離婚台灣億萬富豪！「只辦婚禮沒登記」

裝變頻冷氣！省錢妹「吹2休1法」反踩巨雷

載阿嬤出門…路上巧遇「影分身」

即／外交突破！索馬利蘭將派代表駐台

《大學生》何美罕見放閃洋男友！

謝和弦崩潰求饒正宮：連死都很痛苦！Keanna冷嗆6字

三寶國道橫向鬼切3車道　黑車怒擠回去撞護欄

高雄女騎黃牌遭攔！收改管罰單傻了

郭碧婷：醒悟那天總會到來！2舉動網抖了：婚姻問題

東區ZARA前車震　下場曝光

更多

最夯影音

更多
楓港「烤魷魚+黑輪」要200元！ 遊客狂哀…老闆娘：有過分嗎？

楓港「烤魷魚+黑輪」要200元！ 遊客狂哀…老闆娘：有過分嗎？
女兒開心跳舞竟拍到「人頭入鏡」爸看日期：當天女鄰居輕生作法

女兒開心跳舞竟拍到「人頭入鏡」爸看日期：當天女鄰居輕生作法

《我的婆婆》王少偉 Darren為鍾欣凌吵翻　曾國城客串...一出場就屎在滾

《我的婆婆》王少偉 Darren為鍾欣凌吵翻　曾國城客串...一出場就屎在滾

1年前爆紅的原住民小妹又來啦　綁短馬尾賣肉乾♥網讚：變正了

1年前爆紅的原住民小妹又來啦　綁短馬尾賣肉乾♥網讚：變正了

《我的婆婆》鍾欣凌誤踩「婆媳之間」大地雷　比較媳婦誰體貼...劉品言聽完泛淚

《我的婆婆》鍾欣凌誤踩「婆媳之間」大地雷　比較媳婦誰體貼...劉品言聽完泛淚

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面