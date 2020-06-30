手刀訂票！台灣虎航7/5起飛航澎湖、金門　衝離島有大飛機能搭了

▲離島旅遊需求增加，華信航空6月起大增班，也向台灣虎航濕租飛機執飛澎湖、金門。（圖／華信提供）

記者賴文萱／台北報導

國內新冠肺炎疫情趨緩，離島旅遊景氣復甦，華信航空攜手同屬華航集團的台灣虎航，將於7/5起投入離島澎湖、金門航線營運，其中，澎湖天天飛，還有每天一班飛往金門。

因應接下來暑假旺季即將到來，再加上國人因國際旅遊受阻，國內離島旅遊景氣大復甦，華信航空向台灣虎航濕租A320飛機投入澎湖、金門航線營運。

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▲▼台灣虎航7/5起，飛航澎湖、金門，時刻表曝光。（圖／翻攝自網頁）

台灣虎航今也正式公布航班時刻表，確定將以A320班機7/5起飛航澎湖、金門航線，約可載184人，其中，澎湖一天來回20多班，金門往返各1班。據了解，台灣虎航主要以短期7、8月支援為主，後續視整個市場需求安排運能，以澎湖航線來說，估一天可增加將近2000個機位。

▲台灣虎航將首度投入國內線，支援華信航空執飛離島航線。（圖／記者蔡玟君攝）

隨著疫情逐漸趨緩，華信航空統計，5月份國內線離島航點平均載客率，金門航線與澎湖航線已達約75%，市場需求有明顯回升。

華信航空指出，6月份因應國內旅遊需求持續成長，採放大機型、增加班次密度，其中約百餘班將會放大為104人座的E190或者更大的機型飛航，預估6到7月飛往澎湖可增加超過8萬個座位數，金門航線也會視旅遊市場恢復速度以及小三通解禁時程，逐步增飛班次。

▲國內疫情趨緩，澎湖旅遊需求大爆發。（圖／記者賴文萱攝）

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