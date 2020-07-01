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澎湖女「採馬糞海膽」溺水命危！送加護病房觀察…海巡曝：2019年就發生2起

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記者吳奕靖、戴若涵／澎湖報導

澎湖每年7月1日是開放採捕海膽日，孰料，今年開放首日便發生一起採捕意外！警消人員中午獲報，趕緊派員前往救援，發現溺水女子已被休假同仁搶救上岸，但人已無生命跡象，緊急將人送往醫院治療，目前仍在加護病房觀察中。

▲▼澎湖女抓海膽溺水。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲澎湖女抓海膽溺水，一度無生命跡象被送入加護病房觀察中。（圖／記者吳奕靖翻攝）

海巡署第十三巡防區1日12時獲報，後寮沙灘有一名女性民眾疑似因採捕海膽溺水。事發現場剛好有休假的海巡同仁及現場安檢站人員，見狀隨即將溺水的73歲盧姓女子救援至岸際，發現盧女意識昏迷，遂即實施心肺復甦等急救措施，並通報白沙消防分隊派遣救護車緊急後送救援。

盧女弟弟接到消息後，中午12時28分陪同救護車前往三軍總醫院澎湖分院。他透露，姊姊確實是到該海域採捕海膽發生溺水意外。盧女經搶救後已恢復生命跡象，被轉入加護病房持續觀察。

海巡署表示，澎湖地區馬糞海膽已自1日起開放採補，而往年開放採捕期間均發生多起溺水意外案件，2019年總共發生2起溺水事件。呼籲，開放採捕期間時值夏日炎熱氣候，且採捕地點均為岸際潮間帶為主，無天然遮蔽炙陽，故在採捕同時除避免海上不可預意外，更應注意自身防範中暑之措施，民眾前往岸際採補或從事各項水域遊憩活動應結伴同行並注意自身安全。

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