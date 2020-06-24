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黨產會控4.84坪土地「以少換多」　救國團喊冤：配合政府卻被抹黑

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▲中國人壽標得台北學苑地上權。(圖／中國人壽提供)

▲台北學苑。(資料照／中國人壽提供)

記者蔡文鈴／台北報導

救國團遭黨產會認定為國民黨附隨組織，黨產會先前指出，救國團過去用台北學苑5坪土地，「以少換多」向國有財產署交換到嘉義市區國有土地，讓原本產權單一國有地，成了救國團與國家共同持有，認為有圖利問題。

對此，救國團24日回應，該4.84坪土地原係救國團向國產署承租，國產署於陳水扁執政時期函知救國團，希望救國團可以購買該畸零地。購買多年後，救國團將台北學苑屬於政府之土地歸還政府並捐贈建物。

救國團指出，國產署欲標售該土地地上權，而該4.84坪土地剛好卡在基地關鍵位置，因此國產署希望救國團同意以該地的市價交換嘉義學苑部分產權，且要求只能交換嘉義學苑產權。當時如果不同意，即變成釘子戶，為配合政府政策，乃勉強同意交換。

救國團也說，後來，台北學苑土地由中國人壽出標141億6800萬元標得地上權，興建中壽企業總部及五星級飯店兩棟建築，所以最大獲利者是政府，如今反被黨產會如此抹黑，讓救國團有理變沒理、合法變違法。

救國團強調，所作所爲都是配合政府政策及依法辦事，如今政府沒有照顧和培育青年的政策，卻又不停的抹黑及打壓真正想為青年服務的救國團，令人憤慨與遺憾！

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