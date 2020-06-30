村長未積極反採礦…村民火大　宜蘭中華村7/4罷免投票！147票定生死

▲員山鄉中華村長許正東（如圖）罷免案投票人數公告為586人，147同意票定生死。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜縣選委會30日公告，員山鄉中華村村長許正東罷免案投票人數為586人並訂7月4日投票；若同意罷免多過不同意，且依公告的投票人數586人，若同意票逹147票以上（586人之25％）將罷免過關。

宜縣選委會表示，宜蘭縣第21屆員山鄉中華村村長許正東罷免案訂於7月4日（星期六）上午8時至下午4時投票，提醒投票人記得攜帶國民身分證、印章及投票通知單，到指定的投票所投票。

另，因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情防疫，請投票人配合以下措施，以維護國人健康。

1、配載口罩進入投票所。

2、進入投票所須量測體溫及手部消毒。

3、保持社交距離排隊投票。

4、居家隔離、居家檢疫的民眾不得進入投票所投票或參觀開票。

5、有發燒症狀前往投票時，須登記姓名及聯絡方式，並配戴手套後依循工作人員引導至專用遮屏投票。

6、參觀開票須配戴口罩、登記姓名及聯絡電話。

中華村阮姓村民以在永侒採礦案中，許正東反而透過鄰長會議要和廠商談回饋相關事宜，實不適任村長職務，及在宜縣府的國土規畫公聽會中發表贊成永侒公司採礦的言論，來向宜蘭縣選委會提出罷免提議案。

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