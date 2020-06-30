不知房客做二房東…到場驚見陌生男輕生「屋慘淪凶宅」　大房東崩潰提告　

▲邱姓房東驚見姚男在屋內輕生，才發現秦姓房客做二房東轉租，氣得向秦男、姚男繼承人求償房價損失。（示意圖，與新聞事件無關／取自免費圖庫Pixabay）

記者羅志華／台北報導

邱姓房東於2019年3月間，將新北市房屋租給秦姓房客，不料秦男竟違約做二房東，將房子再轉租給姚姓及段姓房客，邱姓房東於租約到期時，到現場驚見姚男在屋中輕生，害他房子變成凶宅、行情崩跌，且段姓房客還堅持不搬，讓他氣得對秦男及姚男的繼承人，提告求償507萬7492元，並要求段男返還房屋，北院日前判應賠177萬1230元，段男應返還房屋，在還屋以前須繳納租金。

邱姓房東控訴，他與秦男簽約，將房屋自2019年2月至8月，以每月2萬3000元租金租給秦男，合約中載明「不得轉租」；邱姓房東於7月時，要找秦男表明不再續租卻找不到人，直到8月中到房子找秦男時，才發覺秦男將房屋轉租，更驚見姚男在屋中上吊輕生，留下來的段男更不願搬離，他無奈對秦男、姚男繼承人，求償房屋價格損失507萬7492元，並要求段男返還房屋、租金也不能少給。

秦男、姚男的繼承人、段男於案件審理期間從未到庭；法官認為，姚男在屋中輕生害房屋變成凶宅，且內政部明訂須將凶宅事項於買賣前告知，顯見房屋行情確實因此大受影響，而歷年受凶宅影響的房屋價格，下降比例約在15~40%左右，考量邱姓房東的房屋價值約為1180萬8200元，判姚男繼承人應賠（1180萬8200元X15%）177萬1230元。

而邱姓房客違約將房屋轉租，讓房價受損，也有責任賠償177萬1230元，秦男、姚男繼承人若有任一方賠償，另一方不用再賠（眾被告最多賠到合計177萬1230元）；而段男無權占有房屋卻住在裡面，應將房屋還給邱姓房東，並在還屋前給付每月2萬3000元租金給邱姓房東。

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