環保署花6千萬全國22處推環保夜市　東大門、寧夏和廟口拼5星級

▲花蓮東大門夜市。（圖／記者賴文萱攝）



記者許展溢／台北報導

環保署今（30日）宣布7月起至年底分階段推動「環保夜市」，投入6千萬經費，在全國4百多處夜市中選出22處示範，包括落實垃圾分類、不用一次性餐具、裝設油煙防制設備等，業者租用改善設備補助50%金額，將派出神秘客評分，最後核發環保攤商標章，並進行全國評鑑。

環保署副署長沈志修說，夜市通常給人印象不是很乾淨，因攤商來源多，具有流動性，管理不易，且用很多一次性塑膠免洗餐具，整體環境不乾淨，廁所甚至沒清，還有油污味又髒亂。環保夜市目的是，希望逛夜市時環境變好，減少塑膠廢棄物、少使用一次性免洗餐具，鼓勵攤位可重複使用餐具，攤商裝置防制空氣污染設施，油水分離等，餐具和廁所要經常維護，會有神秘客評鑑給星，盼逐步推廣到其他夜市，打造五星級環保夜市。

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▲羅東夜市。（圖／記者陳俊宏攝）



環保署廢管處處長賴瑩瑩說，環保夜市推動經費6千萬，7月起一縣市一夜市示範推動，有六大項目，包括一次用產品減量、資源回收、低碳節能、油煙排放控制、餐飲污水處理、優質公廁環境清潔等，預計9月核發環保攤商標章，10、11月全國評鑑，12月發表成果。

沈志修進一步說明，有些夜市油煙設施要裝設，不需要買可用租，每月租金環保署補助50%，或是公廁要維護，隨時需要有人清理，雇工部分，業者也是可提出申請補助。

▲基隆廟口夜市。（圖／記者彭懷玉攝）



全國22處示範夜市如下：

北部有基隆市廟口夜市、台北市寧夏夜市、新北市樹林興仁花園夜市及新店安和國際觀光夜市，桃園市八德興仁花園夜市、新竹縣內灣商圈、新竹市城隍廟商圈、苗栗縣英才觀光夜市。

中南部為台中市大慶夜市、彰化縣王功商圈、南投縣伊達邵商圈。雲林縣斗南中興夜市、嘉義縣新港魅力商圈、嘉義市文化路觀光夜市、台南市復華夜市、高雄市凱旋青年夜市、屏東縣勝利星村創意生活圈。

東部及離島包括宜蘭縣羅東觀光夜市、花蓮縣東大門夜市、台東縣觀光夜市、澎湖縣馬公觀光商圈、金門縣金城鎮城隍廟商圈。

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