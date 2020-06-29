東部海豚迷航死亡…浮腫脫皮漂流至彰化沿海　民間憂「新風險」衝擊生態

▲彰濱外海出現死亡海豚，確認不是白海豚。（圖／彰化縣環境保護聯盟提供）



記者許展溢／台北報導

彰化縣環境保護聯盟今（29日）指出，彰濱外海出現死亡海豚，已確認不是白海豚，目測判斷是弗氏海豚，是一隻主要出沒東部海域的年輕成豚，死亡超過1週以上，身體浮腫有嚴重脫皮。令人憂心的是，接下來彰化雲林海域將陸續有離岸風機施工，將衝擊鯨豚生態，但至今民間想要監督卻連公開資料都沒有。

聯盟表示，該海豚可能是迷航或死亡後隨著海流漂到彰化沿海，目前海巡弟兄已協助拖到崙尾灣漁港，待成大鯨豚研究中心後續處理。近年，台灣沿海擱淺死傷的鯨豚數量越來越高，去年達到144隻，創下歷年新高。

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聯盟提到離岸風機施工，施工期可能長達5年以上，施工打樁的噪音對高度倚賴聽覺的鯨豚影響最大，在調查不足且監督機制也未完備的情況下選址及施工，對環境有負面衝擊的風險非常高。雖然，造成鯨豚死亡不會只有單一原因，但在整體環境完全沒有改善的情況下，又增加新的風險，都讓大家非常擔心鯨豚未來。

▲聯盟指出，台灣沿海擱淺死傷鯨豚數量越來越高，去年達到144隻，創歷年新高。（圖／彰化縣環境保護聯盟提供）



聯盟執行秘書吳慧君表示，鯨豚是靠聽覺找食物、活動，打樁噪音會影響到牠們判斷，雖目前有按照德國管制標準，也就是水下噪音聲不能超過160分貝，但此標準根本無法和台灣比。且打樁噪音最遠可以傳到20公里，鯨豚就會有行為改變，水上噪音傳播可以非常遠，對比現在打樁位置在750公尺至或1公里，差很多。

吳慧君說，最新白海豚目擊數47隻，很擔心未來生態，但無奈的是，民間想要監督，也不知道如何監督，舉例最基本的「資訊公開」，如鯨豚觀察員要先派船出去，在打樁前看有無鯨豚，沒有才能開始打樁，問題是，曾發生過根本沒派船出去，違背環評承諾。加上派的船長怎樣？用的人是否符合資格等，至今一點資訊都沒有，就算環保署說要監督，也不知道真的能不能做到。

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