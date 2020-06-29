　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

東部海豚迷航死亡…浮腫脫皮漂流至彰化沿海　民間憂「新風險」衝擊生態

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼彰濱外海出現死亡海豚，確認不是白海豚！。（圖／彰化縣環境保護聯盟提供）

▲彰濱外海出現死亡海豚，確認不是白海豚。（圖／彰化縣環境保護聯盟提供）

記者許展溢／台北報導

彰化縣環境保護聯盟今（29日）指出，彰濱外海出現死亡海豚，已確認不是白海豚，目測判斷是弗氏海豚，是一隻主要出沒東部海域的年輕成豚，死亡超過1週以上，身體浮腫有嚴重脫皮。令人憂心的是，接下來彰化雲林海域將陸續有離岸風機施工，將衝擊鯨豚生態，但至今民間想要監督卻連公開資料都沒有。

聯盟表示，該海豚可能是迷航或死亡後隨著海流漂到彰化沿海，目前海巡弟兄已協助拖到崙尾灣漁港，待成大鯨豚研究中心後續處理。近年，台灣沿海擱淺死傷的鯨豚數量越來越高，去年達到144隻，創下歷年新高。

請繼續往下閱讀...

聯盟提到離岸風機施工，施工期可能長達5年以上，施工打樁的噪音對高度倚賴聽覺的鯨豚影響最大，在調查不足且監督機制也未完備的情況下選址及施工，對環境有負面衝擊的風險非常高。雖然，造成鯨豚死亡不會只有單一原因，但在整體環境完全沒有改善的情況下，又增加新的風險，都讓大家非常擔心鯨豚未來。

▲▼彰濱外海出現死亡海豚，確認不是白海豚！。（圖／彰化縣環境保護聯盟提供）

▲聯盟指出，台灣沿海擱淺死傷鯨豚數量越來越高，去年達到144隻，創歷年新高。（圖／彰化縣環境保護聯盟提供）

聯盟執行秘書吳慧君表示，鯨豚是靠聽覺找食物、活動，打樁噪音會影響到牠們判斷，雖目前有按照德國管制標準，也就是水下噪音聲不能超過160分貝，但此標準根本無法和台灣比。且打樁噪音最遠可以傳到20公里，鯨豚就會有行為改變，水上噪音傳播可以非常遠，對比現在打樁位置在750公尺至或1公里，差很多。

吳慧君說，最新白海豚目擊數47隻，很擔心未來生態，但無奈的是，民間想要監督，也不知道如何監督，舉例最基本的「資訊公開」，如鯨豚觀察員要先派船出去，在打樁前看有無鯨豚，沒有才能開始打樁，問題是，曾發生過根本沒派船出去，違背環評承諾。加上派的船長怎樣？用的人是否符合資格等，至今一點資訊都沒有，就算環保署說要監督，也不知道真的能不能做到。

►過期的票券只能丟掉嗎？快來兌換東森幣復活你的錢

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
勞保不改「這年破產」　他一分析：678年級怎能不憤怒！
台南女童雙腳燙爛真相曝！狠繼父「習慣性殘虐」被收押
陸幼童洗澡遭「硫酸淋頭」　臉狂冒白煙…苦捱47天全身炭化慘死
東區ZARA前車震激演「魔鏡號」…女還臉一度對窗戶　下場曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

東部海豚迷航死亡…浮腫脫皮漂流至彰化沿海　民間憂「新風險」衝擊生態

食品工廠復工再釀群聚！台大公衛提「精準檢測」八大行業等風險業別應定期篩

客「屏東殺到台中」求留房間！他心軟破例：半夜難找住宿...後悔學教訓了

國中到大學都有一群摯友！他淚嘆「畢業幾個月後全變了」　過來人揭現實面

漁船被爆將船員遺體丟大海　漁業署：未聽聞台灣有此情形

曝八方鍋貼「隱藏邪教吃法」　同好們激推...釣出隔壁四海員工：好吃到爆

「678年級怎能不憤怒！」勞保破產說再起　他分析氣炸：別再拿這代薪資補償

安心旅遊將上路　高公局1968APP「人潮警示」功能即日起下架

台南歸仁區及仁德區1580戶　30日上午9時起停水7.5小時

【英語多益通】單膝下跪反種族歧視　英文怎麼說？

海鮮控你能忍？鮮蚵讓你並蹦叫　40片大碗厚切生魚片只要200元

男子看錯標價直接憤怒條讀滿　為30元爆嗆店員：你算人嗎？

瘦子「在家裸上半身」迎接外送員　想要簽名..沒筆就直接關門XDD

四葉草唱原創《老公公老婆婆》送家人　阿嬤聽到了：會流眼淚，想到阿公

范植偉發福「最近過得很仙」　 工作談稀稀落落..先轉戰直播界

火箭少女101《眉飛色舞》動作超洗腦　吳宣儀.楊超越滑輪狂摔：為舞台拚了

兩人愛情長跑12年終於結婚！ 閨蜜嫁給好兄弟讓他感動爆淚

一顆洋蔥完成超大盤宵夜首選！DIY簡單金黃洋蔥圈咬下超酥脆

萌柴陪爸吃飯毛掌放手臂想討食　小眼睛直盯超無辜...網：太可愛

華裔女大生遭拖行踹頭全被錄！　加國女警冷嗆：妳這蠢貨別演了

東部海豚迷航死亡…浮腫脫皮漂流至彰化沿海　民間憂「新風險」衝擊生態

食品工廠復工再釀群聚！台大公衛提「精準檢測」八大行業等風險業別應定期篩

客「屏東殺到台中」求留房間！他心軟破例：半夜難找住宿...後悔學教訓了

國中到大學都有一群摯友！他淚嘆「畢業幾個月後全變了」　過來人揭現實面

漁船被爆將船員遺體丟大海　漁業署：未聽聞台灣有此情形

曝八方鍋貼「隱藏邪教吃法」　同好們激推...釣出隔壁四海員工：好吃到爆

「678年級怎能不憤怒！」勞保破產說再起　他分析氣炸：別再拿這代薪資補償

安心旅遊將上路　高公局1968APP「人潮警示」功能即日起下架

台南歸仁區及仁德區1580戶　30日上午9時起停水7.5小時

【英語多益通】單膝下跪反種族歧視　英文怎麼說？

新冠衝擊表揚遲到！榮總玉里分院錄祝福影片　表揚優良護理師

凡雲／《雖然是精神病但沒關係》病態感羅曼史　從櫻花瓣感覺不和諧音（ EP1-2）

丁寧結婚10年靠「性愛回春」　特定內衣挑逗老公：他就是我的醫美

李眉蓁競選團隊成形！名單盼展現年輕及團結　發言人由謝龍介領軍

宅在家低頭！滑手機、追劇「養出鬆垮雙下巴」　醫：疫情過後求診增3成

扒手橫行中壢市場報警也沒用　她：出門買菜不敢帶超過500元

居家檢疫「太想女友」！新北男溜到桃園摩鐵激戰...見警就跑露餡

防國民黨祭「案海戰術」　民進黨團今「輪班夜宿」守議場外

藏壽司拉拉熊限定扭蛋7/3懶萌登場　黑鮪魚大肚7/10起限期供應

女兒賴在家不走！84歲翁「8年花百萬律師費」趕人...她嗆：我有付租金

逆天正妹遭「超派」奈良鹿圍咬 落難神情網秒懂：裙子有仙貝味

生活熱門新聞

八仙塵爆5年了！空姐「9年初戀」情滅

外送平台訂餐等2.5小時晚餐變宵夜　她打給餐廳更火大

南下告白「載滿地獄花海」...女生狠甩！

動保處衝兩間咖啡店「接走4浣熊」

網友控咖啡館店員用腳踢浣熊　負責人怒提告

賣麵「淨賺8萬」爽牽C180…內行噓爆

咖啡館負責人認了「放狗咬小浣熊」！

違規左轉遭攔下！她拿出一疊證明　萬人淚崩

咖啡館放狗咬浣熊影片曝！網怒轟：還是人嗎？

騎機車躲太陽　5項違規一次看懂

跑腿月賺5.4萬！倒垃圾、扮親友全都來

3縣市大雨特報！全台連4天防午後大雨　水氣最多時間曝

親戚是警察！住1500萬透天開BMW

水煮餐賣很貴　老饕揭關鍵成本

更多熱門

相關新聞

環團不滿觀塘工業區開發　提告環保署結果出爐

環團不滿觀塘工業區開發　提告環保署結果出爐

環保署通過桃園市觀塘工業區開發環評案，引起環保團體不滿，分別於2017年9月、2019年6月，向環保署提出開發地內有保育類珊瑚、白海豚棲息等理由，主張此區不適合開發，遭環保署以超過救濟時間等理由駁回，環團再提行政訴訟，台北高等行政法院6月29日判環團敗訴。

綠色飯店餐廳送優惠！最多領1250元價值綠點

綠色飯店餐廳送優惠！最多領1250元價值綠點

廚餘年超過59萬公噸　青年開發居家製肥機

廚餘年超過59萬公噸　青年開發居家製肥機

中市府：環保署能源政策矛盾

中市府：環保署能源政策矛盾

賞鯨自帶吐司往海上狂甩！解說員驚嚇無奈了

賞鯨自帶吐司往海上狂甩！解說員驚嚇無奈了

關鍵字：

彰化縣環境保護聯盟彰濱外海海豚白海豚弗氏海豚離岸風機打樁鯨豚環保署

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

八仙塵爆5年了！空姐「9年初戀」情滅

結婚5年…蕾媽認了「後悔嫁給宥勝」！

弟弟賣AV片打工…驚見「親姊出道作」擺店裡！

離婚庾澄慶11年！伊能靜盼18歲兒：要像爸爸，別像我

鱷魚變骷髏！解剖一看好心酸

《超偶》男友「指縫間藏陳芳語」手機調情羞爆！

外送平台訂餐等2.5小時晚餐變宵夜　她打給餐廳更火大

南下告白「載滿地獄花海」...女生狠甩！

浪汪翻垃圾　她叫菜市場名尷尬了

豪門艷妻被冷落偷情司機！「右手掌、2小腿全被砍斷」

隔壁辦喪事！一家全額付款退房...酸民神邏輯

土豪被甩　怒po萌奶女神素顏照

孫生爆「等女友」衝突片！長髮妹是「極巨版黃捷」

女兼3份工偷「住家權狀」借貸600萬　爸痛心提告

「最美巨乳」曝15年前撩人辣照！F罩杯逆天挺拔

更多

最夯影音

更多
海鮮控你能忍？鮮蚵讓你並蹦叫　40片大碗厚切生魚片只要200元

海鮮控你能忍？鮮蚵讓你並蹦叫　40片大碗厚切生魚片只要200元
男子看錯標價直接憤怒條讀滿　為30元爆嗆店員：你算人嗎？

男子看錯標價直接憤怒條讀滿　為30元爆嗆店員：你算人嗎？

瘦子「在家裸上半身」迎接外送員　想要簽名..沒筆就直接關門XDD

瘦子「在家裸上半身」迎接外送員　想要簽名..沒筆就直接關門XDD

四葉草唱原創《老公公老婆婆》送家人　阿嬤聽到了：會流眼淚，想到阿公

四葉草唱原創《老公公老婆婆》送家人　阿嬤聽到了：會流眼淚，想到阿公

范植偉發福「最近過得很仙」　 工作談稀稀落落..先轉戰直播界

范植偉發福「最近過得很仙」　 工作談稀稀落落..先轉戰直播界

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面