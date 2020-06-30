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寧夏夜市20年前痛啟「環保改革」成效出爐　垃圾量、清運費大減

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▲▼台北市大同區寧夏夜市,攤販,店家,夜市攤販。（圖／記者張菱育攝）

▲台北市大同區寧夏夜市（圖／記者張菱育攝）

記者許展溢／台北報導

環保署今（30日）宣布投入6千萬經費，7月起至年底分階段推動「環保夜市」。全台最早推動的為寧夏夜市，該夜市理事長林定國今（30日）表示，師大、樂華夜市不被居民喜歡就是環境不好，20年前寧夏痛定思痛走起環保路線，以一次用產品減量舉例，2004年前每月垃圾約120公噸，但後來實施垃圾分類、禁用一次性餐具，月垃圾量降到約90公噸，省下一大筆清運費。

▲▼台北市大同區寧夏夜市,攤販,店家,夜市攤販。（圖／記者張菱育攝）

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▲林定國表示，2009年推動友善廁所，一樓店面全部開放免費使用廁所。（圖／記者張菱育攝）

林定國說，寧夏夜市不等政府，20年前就開始自己做，如一次用產品減量，2004年前每月垃圾，約120公噸，清運費约32萬。2008年起實施垃圾分類政策、禁用一次性餐具，每月垃圾降到約90公噸，清運費約24萬。2010年起實施廚餘回收政策至今，每月垃圾降約70公噸，清運費約18萬。環境清潔除每週1、2次全場消毒，每天攤商收攤自主清潔30分鐘，每月一次全場公共區域大掃除，2009年推動友善廁所，一樓店面全部開放免費使用廁所。

資源回收部分，林定國指出，夜市頭中尾設垃圾回收分類，每天有環保愛心媽媽回收，2010年起與慈濟大愛常態性舉辦垃圾分類宣導。另外，餐飲廢（污）水處理，採油脂截留器和廢油回收政策，油污水處理建置地底下，不再有蚊蟲、老鼠，對附近住戶有很大助益。

▲▼台北市大同區寧夏夜市,攤販,店家,夜市攤販。（圖／記者張菱育攝）

▲▼林定國指出，攤商每天收攤自主清潔30分鐘，每月一次全場公共區域大掃除。（圖／記者張菱育攝）

▲▼台北市大同區寧夏夜市,攤販,店家,夜市攤販。（圖／記者張菱育攝）

最後林定國說，夜市還裝設LED燈，省了很多口袋錢，更配和企業用電省下50％，加上夜市中有許多油炸、碳烤和快炒店家，在油煙排放控制，則一定要裝靜電油煙處理機。

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