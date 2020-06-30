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不只亞運會申請截止！王定宇嗆李眉蓁「草包作為」：世大運申辦也過期了

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▲▼立委王定宇。（圖／記者李毓康攝）

▲立委王定宇。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／綜合報導

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁26日表示，若當選要爭取2025世大運或2030亞運賽事在高雄舉辦，卻被發現2030亞運會申請受理早就在4月22日截止了。立委王定宇30日再補充，2025年世大運申辦期限早在2019年7月過期，「草包作為」是李眉蓁自己不用功？還是前高雄市長韓國瑜「H病毒」傳染力太強？

王定宇30日於臉書表示，繼爭取2030亞運政見出包後，李眉蓁現在又出包，「2025世大運申辦期限早在2019年7月過期， 不可能在高雄，也無法申辦！」

▲▼王定宇提到，2025世大運申辦期限早在2019年7月過期。（圖／翻攝自王定宇臉書粉專）

▲王定宇提到，2025世大運申辦期限早在2019年7月過期。（圖／翻攝自王定宇臉書粉專）

王定宇提到，根據國際大學運動總會（以下簡稱FISU）的新聞稿，以及向體育署詢問後的結果，2025年世大運的申辦報名，早就2019年7月就截止。根據FISU2018年12月常務會議通過的程序，如果要申辦2025年世大運，最晚必須在2019年7月1日前，提交意向書並繳交一萬歐元申辦費。

「李眉蓁接連提出兩個跳票政見，連擔任議員都不合格，根本不認真也不用心！」王定宇痛批，國民黨提名這樣的市長候選人，顯然是輕忽高雄市的未來發展，因為只要上網google一下，就可以查到這些資料，而且真正爭取到手的主辦國德國正積極準備且進度超前，獲得FISU肯定。

王定宇說，李眉蓁作為當年的挺韓大將，在行事風格上都跟韓國瑜非常相似，稱之為「小韓國瑜」是名副其實。高雄市民已經用近94萬票的數字向韓國瑜說不，國民黨再派一個「小韓國瑜」來參與補選，不但是瞧不起高雄人，也不可能獲得高雄人的認同。

▲高雄市長補選的參選人李眉蓁 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲高雄市長補選候選人李眉蓁 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

針對李眉蓁提到要爭取世大運和亞運，不過2個申請日期都已經截止等問題，民進黨高雄市長補選候選人陳其邁30日受訪時回應，2025年的世大運印象是去年7月就已經登記截止，再過不久可能就會宣布主辦城市，目前看起來希望最高的應該是德國，「所以要加油啦！跟李議員加油。」

陳其邁表示，大型賽事過去高雄世界運動會2019辦得非常成功，其實機會是非常大的，「所以我想這還是要有計畫、要有預算，也要在國際、外交等等尋求其他國家的支持，這要慎重其事，也要有縝密的計畫，總不能說說、或是講到哪裡才做到哪裡，跟李議員加油。」

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