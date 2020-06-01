「怎不睡覺？」半夜向涼亭輪椅爺爺打招呼　他隔天一問：護理師驚訝看著我

▲有網友認為，爺爺應該是回來和原PO告別。（示意圖／翻攝pixabay免費圖庫）

記者陳俊宏／綜合報導

一名網友分享晚上在涼亭看到一名老人，「爺爺，怎麼不睡覺？早點休息呀！」結果他隔天向護理師詢問這名長者的情形，「護理師一臉驚訝地看著我。」

當事人1日在「靈異公社」臉書社團發文說，他的工作常要到養護中心，接送需要就醫的老人到醫院就診，上班時間是晚間7時到白天7時，所以常半夜接送長者；有些佔地比較寬廣的養護中心，都會打造一個庭院，給這些長者平常有個曬太陽、休息聊天的地方。

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「有一個夜晚，我一如往常地去接送長輩」，原PO回憶，停好車下車時，看到一位長輩還坐著輪椅在涼亭，「雖然黑黑暗暗的，但不難看出他在看我」；他心想怎麼這麼晚沒休息，但不疑有他繼續工作。

▼原PO回憶那晚在涼亭看到坐輪椅的爺爺。（示意圖／翻攝pixabay免費圖庫）

原PO表示，接到長輩後準備離開，上車前又認真看了一下涼亭裡的老人，樣子是一位平常還滿常接送的長輩，跟對方打了招呼，「爺爺，怎麼不睡覺？早點休息呀！」

「他看著我，沒回應，手揮了一下跟我掰掰，我就離開了。」原PO指出，隔天又去了同一間養護中心，順便向機構的值班人員詢問，這名爺爺怎昨天那麼晚還在外面涼亭坐，「機構的護理師一臉驚訝地看著我說，『那位爺爺在上個星期三已經離開了，明天就是他的告別式了』。呃呃…我…」

對此，有網友認為，「祂是回來跟你告別的吧」；原PO回「應該是吧，來看一看熟悉的環境。」也有人留言，「因你常接送爺爺，遂相對與你有了情誼！而特地在涼亭等候與你相遇，做最後的告別！」