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三倍券來了！夜市、百貨、信用卡「加碼懶人包」一次看　最多賺6000元

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼六合夜市,六合國際觀光夜市,高雄市,觀光夜市,遊客,陸客,人潮,錢潮,經濟,攤販,攤商。（圖／記者季相儒攝）

▲三倍券將上路，民間業者期待「報復性消費」出現。（圖／記者季相儒攝）

記者黃君瀚／綜合報導

「振興三倍券」將於7月15日發放，今日官網正式上線，民眾只要花費1000元即可領取3000元，同時有紙本券、信用卡、電子票證及行動支付等多元領取方式供選擇，實體、虛擬都好用。《ETtoday新聞雲》整理夜市、百貨公司、行動支付和銀行信用卡已公布的加碼活動，最高能讓回饋放大2倍！

夜市

請繼續往下閱讀...

台北寧夏夜市：三倍券可換相應的50元小面額抵用券，不用擔心找零問題，另外消費滿額可獲贈品與抽獎。

桃園觀光夜市、中壢觀光夜市、八德興仁花園夜市、龍潭觀光夜市：200元三倍券可換400元桃園夜市券。

花蓮東大門夜市：多種三倍券套餐組合，1張200券最高吃300元。


百貨

遠東百貨：專櫃特惠，3000元三倍券最高換到6000元商品。

微風百貨：結帳回饋、點數加碼、滿額抽獎。

Global Mall環球購物中心：滿額送APP點數。


地方縣市

台北市：持敬老卡、愛心卡民眾，三倍券綁定悠遊卡，加碼回饋1000元回存金。

桃園市：200元券至觀光工廠放大為300元，500元券換2張桃園棒球場內野全票（價值800元）。
 

行動支付

台灣Pay：綁定三倍券累積消費滿3000元，加碼1000元回饋金。

橘子支：消費滿3000元贈200元的零用金。

街口支付：綁定指定帳戶最高回饋100元，指定活動享10％現金回饋。

▲百貨公司,逛街,購物 。（圖／記者周宸亘攝）

▲三倍券實體和虛擬通路全面涵蓋。（圖／記者周宸亘攝）

信用卡（舊戶）

彰化商業銀行：前1萬名消費滿額者，享回饋金200元。

安泰商業銀行：核卡後45日內累積消費達1500元，可獲得紅利點數5000點（可兌換刷卡金150元）。

中華郵政：限量3萬名，消費滿額回饋10％（300元）。

台灣樂天信用卡：前1萬名消費滿額者，享刷卡回饋100元。

滙豐（台灣）商業銀行：前1萬5000名消費滿額，回饋10％（300元）。

渣打國際商業銀行：消費滿額回饋刷卡金100元。

國泰世華商業銀行：康是美、遠東SOGO百貨、EZTable等通路刷卡消費滿額，最高享15％回饋（限量回饋）。

第一商業銀行：限量1萬名，回饋10％（300元），另指定通路最高享26.6％回饋。

台灣新光商業銀行：前1萬5000名登錄卡友，於7/1～9/30單筆刷滿額，回饋330元刷卡金（每人限回饋1次）。7/1～9/30，指定11家多元行動支付刷卡消費，且於銀行網頁完成登錄，加碼8％回饋（正附卡合併計算，每戶限回饋1次、每月上限200元）。

星展（台灣）商業銀行：消費滿額（限分期零利率交易）加碼回饋300元，於四大類消費全面優惠升級，再享最高回饋500元。天天刷星展卡每筆888元，7/1～9/30加碼天天抽刷卡金1萬元。

合作金庫商業銀行：前1萬名消費滿3000元送200元、前5000名滿5000元再贈100元。

日盛國際商業銀行：消費滿額前1000名，享加碼回饋150元。綁定台灣Pay（金融卡及信用卡合計）進行QR Code掃碼，消費滿額前1200名用戶，享回饋金300元。

永豐商業銀行：消費滿額享10％加碼回饋，最高送300元，刷幣倍卡享最高18％（限登錄前1萬名）。

高雄銀行：消費滿額前2000名，加碼回饋300元；指定通路最高加碼再5％回饋。

▲▼實體「振興三倍券」分成5張200元及4張500元的發放模式。（圖／行政院提供）

▲三倍券分成5張200元及4張500元的發放模式。（圖／行政院提供）

信用卡（新戶）

彰化商業銀行：首刷達3000元或不限金額任刷5筆，送500元刷卡金。

台新國際商業銀行：限量1萬名再加碼回饋700元。

星展（台灣）商業銀行：7/31前申辦並綁定三倍券，最高回饋1088元。7/1～9/30天天刷星展卡每筆888元，再抽刷卡金1萬元。

渣打國際商業銀行：消費滿額最高回饋刷卡金1500元。

安泰商業銀行：新戶申辦悠遊聯名卡並綁定三倍券，核卡後45日內累績消費滿額，獲得刷卡金300元。

日盛國際商業銀行：綁定台灣Pay（金融卡及信用卡合計）進行QR Code掃碼，消費滿額前600名用戶，享新戶首刷禮100元。

高雄銀行：新戶首刷滿額享300元刷卡金。

滙豐（台灣）商業銀行：「現金回饋御璽卡」新戶辦卡完成指定任務，享500元刷卡金。「旅人卡」新戶辦卡+開立新運籌理財（網銀）帳戶並完成指定任務，享1500元刷卡金。上述新戶同享前1萬5000名綁定三倍券，刷滿3000元，額外加碼回饋10％（300元）。

國泰世華商業銀行：新申辦指定卡別信用卡，並綁定三倍券消費，最高享1000點OPEN POINT回饋。

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
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