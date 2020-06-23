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快訊／台中小吃店瓦斯氣爆！至少7人急送醫　警消搶救中

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記者柯振中、李忠憲、鄧木卿、白珈陽／台中報導

台中市南屯區23日下午6點左右發生氣爆傷人，黎明路一段路上的小吃店因不明原因瓦斯氣爆，導致9人受傷，其中2人拒絕前往醫院，其餘則已送醫急救。警消接獲報案，立刻派出人員到場，現場無明火，詳細狀況為何，仍待進一步釐清。

▲▼台中小吃攤氣爆。（圖／記者白珈陽攝）

▲台中黎明路一段小吃店氣爆。（圖／記者白珈陽攝）

據了解，發生事故的小吃店是一棟3樓建築，一樓的部分發生氣爆，導致玻璃碎片噴滿地，共有9人因此受傷，其中2人拒絕前往醫院，其他人已被送往醫院急救。詳細爆炸原因為何，仍待警消進一步釐清。

依據照片畫面，小吃攤氣爆後，攤位前玻璃破碎，噴飛工作檯上，連外面的馬路也有許多碎片，2樓的窗戶也被震歪。隔壁的攤位回想事件經過，仍然心有餘悸，當下發現氣爆，他們立刻逃了出來，「那種東西真的太驚恐了！」

警消接獲報案，立刻派出5支分隊、1支大隊共54人，出動13輛消防車、6輛救護車前往救援。第六大隊大隊長潘德倉受訪時指出，當時屋主有在家，聽到爆炸聲響，立刻出來查看，發現是瓦斯氣爆，管線有脫落的現象。

潘德倉說明，這起事件一共有9人受傷，包含屋主、屋主的妻子、在店內用餐的客人，都遭到噴濺的玻璃割傷。此外，還有2名騎士剛好路過，不慎遭到玻璃碎片割傷，所幸並無大礙。

▼黎明路一段小吃店氣爆，多人受傷送醫。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲▼台中氣爆。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▼台中氣爆現場一片狼藉。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲▼台中氣爆。（圖／記者鄧木卿攝）

▲▼台中氣爆。（圖／記者鄧木卿攝）

▼台中小吃店氣爆。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼台中小吃攤氣爆。（圖／記者白珈陽攝）

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