驚悚瞬間曝光！台中氣爆玻璃噴濺…2騎士轉眼秒爆血　店家還原經過：以為飛機掉下來

記者柯振中、李忠憲、鄧木卿、白珈陽／台中報導

台中市南屯區黎明路一段的某家小吃店23日下午發生氣爆，玻璃碎片瞬間噴濺，導致9人受傷，甚至有2名機車騎士無辜受害。事件發生後，附近的超商驚悚還原經過，當時以為「飛機從天上掉下來」，非常大聲，地面也不斷震動，感覺震幅非常大，連貨架上的商品都散落一地。

▲台中小吃店氣爆，驚悚畫面曝光。（圖／記者白珈陽翻攝）



發生事故的小吃店是一棟3樓建築，屋主當時聽見爆炸聲，立刻出來查看，發現瓦斯管線脫落，疑似是瓦斯氣爆，嚇得立刻報警。當時屋主、屋主的妻子、兒子都在店內，還有不少客人正在用餐，突如其來的爆炸，導致幾人都受到碎裂的玻璃割傷。

▼台中小吃攤氣爆。（圖／記者白珈陽攝）



此外，還有2名騎士正好路過該路段，不巧碰上爆炸，無辜受到傷害，所幸傷者皆無大礙。警消接獲報案，立刻派出5支分隊、1支大隊，一共54人，駕駛13輛消防車、6輛救護車前往現場救援。

氣爆發生後，現場一片狼藉，留下滿地的玻璃碎片，連建築物2樓的窗戶也被震歪，讓一旁的檳榔攤老闆娘心有餘悸。老闆娘指出，聽見氣爆聲，他們立刻逃了出來，完全無法描述當下的感受，「那種東西真的太驚恐了！」

▼台中氣爆，現場一片狼藉。（圖／記者鄧木卿翻攝）



依據監視器畫面，氣爆當下，有一名男子坐在店門口停放的機車上，還有一對騎士準備騎車離開，接著突然轟的一聲，玻璃瞬間碎裂噴濺，導致多人遭到割傷，坐在店門口的男子還遭到倒塌的機車壓住，倒在地上沒辦法爬起。

隔壁超商的店員回想事件經過，仍然心有餘悸，當下聲音非常大，以為是飛機從天上掉下來，地面也劇烈搖晃，感覺跟921大地震差不多，商店內的貨品也因此震離原位。詳細氣爆原因為何，仍待警消進一步確認。

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