港版國安法通過之際　美軍機穿越台灣海峽上空

▲港版國安法通過。（圖／路透社）
記者蔡儀潔／綜合報導
在「港版國安法」草案全票通過之際，一架美軍P-8A反潛機從日本厚木基地出發，前往南中國海執行任務，再進入台灣海峽。由於其航線是台灣海峽中線附近，我國防部對此不願證實，但強調國軍對於周遭海空域均全程監控。
由北京大學海洋研究院成立的「南海戰略態勢感知計畫」推特（SCS Probing Initiative）今（30）日指出，一架美軍P-8A反潛機從日本厚木基地出發，前往南海執行任務，在進入台灣海峽後，距離中國海岸基準線不到45海里處。因美國軍機航線是台海中線附近，我國防部對此不願證實，但強調國軍對於周遭海空域均全程監控。
USN P-8A (AE68A2) departed Naval Air Facility Atsugi ,probably, for the #EastChinaSea mission. Now spotted operating north of #TaiwanStrait and less than 45nm off China's baseline, June 30. pic.twitter.com/A5l7TpDCYZ— SCS Probing Initiative (@SCS_PI) June 30, 2020