港版國安法通過之際　美軍機穿越台灣海峽上空

▲港版國安法通過。（圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

在「港版國安法」草案全票通過之際，一架美軍P-8A反潛機從日本厚木基地出發，前往南中國海執行任務，再進入台灣海峽。由於其航線是台灣海峽中線附近，我國防部對此不願證實，但強調國軍對於周遭海空域均全程監控。

由北京大學海洋研究院成立的「南海戰略態勢感知計畫」推特（SCS Probing Initiative）今（30）日指出，一架美軍P-8A反潛機從日本厚木基地出發，前往南海執行任務，在進入台灣海峽後，距離中國海岸基準線不到45海里處。因美國軍機航線是台海中線附近，我國防部對此不願證實，但強調國軍對於周遭海空域均全程監控。