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隆鼻想用「男友肋骨」！ 醫美顧問驚：工具人升級成「材料人」

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▲▼整形,鼻子 。（圖／取自免費圖庫／Pexels）

▲自體肋軟骨隆鼻能讓鼻型更加自然。（圖／取自免費圖庫／Pexels）

實習記者崔子柔／綜合報導

隨著醫美技術發達，現在的隆鼻手術可以用自身軟骨作為墊高材料。醫美顧問江衍醇日前在臉書分享諮詢經驗，一位想隆鼻的女性向他詢問「可以用男友的肋骨嗎？」讓他聽了覺得大開眼界，站在同為男性的立場感概地說，「有聽過工具人、陽具人，可是男友當肋骨人、材料人，倒是第一次聽到。」

醫美顧問江衍醇日前在網路上分享消費者諮詢的奇葩經驗，他表示，聽見有女性友人想用男友的肋骨隆鼻，讓他大嘆曾幾何時，「同樣身為男人，我忽然覺得男友有點可憐」，「感覺缺錢會把男友的腎賣了，還好肋骨有左右各一排，可以大量供給女友隆鼻」。

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▲江衍醇打趣地說，還好肋骨有左右各一排，可以大量供給女友隆鼻。（圖／翻攝自江衍醇臉書）

江衍醇提到，如果以後兩人分手，但男生的肋骨還在前女友的鼻子裡讓她美，心情一定會很糟，往生火化後骨灰還會一起入罈，給前女友的後世子孫祭拜，直到海枯石爛也不會分開，奉勸有這念頭的人千萬別分手，否則後果相當尷尬。

江衍醇也收起玩笑口吻回應，事實上只要有錢就可以使用捐贈者的肋骨，進行「異體肋骨隆鼻」手術，不一定要使用男友的肋骨。

網友看了貼文也笑到不行，紛紛留言說「怕！半夜被偷腎臟已經過時，現在都偷肋骨」、「聖經裡女人還不是男人肋骨做成的，再多拿一根也剛好」、「突破我的三觀」、「工具人退流行了，現在耗材人最潮」、「幸好我的左手不會這樣對我...」、「要是未來男友肋骨捐給前女友，我會氣到把前女友鼻樑打斷欸，拜託拿人家肋骨千萬不要分手啊」。

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