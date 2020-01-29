花21萬隆鼻！她回家發現「鼻樑歪了」...氣炸理論　醫生：手術很成功

▲劉女隆完鼻後卻發現歪了。（圖／翻攝自都市熱線，下同）

記者洪珮瑄／綜合報導

現今很多年輕人對外貌要求比較高，就算長得好看，都會想再變得更美。陝西省西安市一名劉姓女子日前在朋友的推薦下，到當地一家美容機構隆鼻，但手術後她卻發現，自己的鼻樑歪了，氣炸找業者討個說法。不過，醫生卻表示，手術很成功。

綜合陸媒報導，劉女去年4月在朋友的推薦下，到了西安市一間醫療美容機構做手術，花了整整5萬元（台幣約21.7萬）隆鼻，可術後沒多久，她的朋友卻發現鼻子有些歪斜。劉女一聽後相當緊張，趕緊觀察了一下自己的鼻子，發現確實有問題，於是便回到當時做手術的美容機構理論。

劉女近日透露，「他們當時說我睡覺姿勢沒睡好，拍照角度有問題，甚至還說我眉毛是歪的，所以顯得鼻子是歪的，反正就一直推脫。」就這樣，雙方僵持了6個月，劉女的鼻子出現了疼痛感，於是她就前往西京醫院做了檢查，結果竟顯示「鼻骨輕度歪斜」。

▲劉女到醫院檢查發現自己的鼻骨有「輕度歪斜」。

事後，劉女拿著醫院的診斷結果，再次來到當初做隆鼻手術的醫療美容機構；不過她表示，對方仍然表示他們的手術過程完全符合醫療的整個流程，甚至還提供了一份病歷。劉女看到病後立刻傻眼，「我沒有簽過字，手術同意書都沒有簽字，病歷我也沒見過」。

劉女提到，當初我向他們要了半天都不給我病歷，直到這次鼻子特別不舒服，我又再次來要，甚至打了各種舉報電話，他們才給我，但是給的卻是一份偽造的病歷。」

▲劉女表示，美容機構拿偽造的病歷給她。

對於劉女的指控，美容機構的胡經理出面回應，這個事情完全是按照醫療的整個流程操作，沒有任何問題，「醫生看了他的術前術後照，認為變化很大，而且醫生回憶了一下當時的手術流程，認為很成功，而且術後的效果，醫生也非常滿意。」

據悉，由於一直得不到院方的賠償和道歉，劉女事後便向衛生監督所投訴，目前該糾紛正在調查中。劉女士也表示，如果事情還得不到解決，她將採取法律途徑維權。

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