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連假碰10扯事！奧客「入住會送粽子嗎」...超前凹國旅補助　飯店業正妹心累

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▲▼房間,床,睡覺,休息,開房間。（圖／pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

端午連假台灣出現「報復性旅遊」熱潮，全台景點塞爆人，飯店旅遊業也忙翻天！一名飯店業正妹發長文細數連假碰到的各種「雕事」，不乏奧客要求免費升等、超前凹安心旅遊補助等，甚至碰上超級破壞王，連房間地板、門也遭殃。

她在爆怨公社發文，大概整理出連假期間碰到的10個奧客行徑，像是訂雙人房要住4、5人，還盧說「我們擠一下沒關係」、「不能通融一下嗎」，或孩子明明已經國高中了，硬要說「我小孩滿小的」，想偷鑽5歲以下不佔床的規定，也不乏假裝VIP的客人，佯稱「我入住都3折」，但他們飯店根本沒所謂的VIP。

請繼續往下閱讀...

當然，也有網路訂房客人看準政府推出的國旅補助，在辦理入住時表示，要用安心旅遊補助，或要求飯店先給折扣，等7月1日政策開跑時，再拿證件補登記，聞言她不禁想吐槽，「原來現在是7月啊！我以為端午連假是6月，妳當我傻？」也有網路訂最便宜房型，後來卻要求免費升等。

▲連假碰10扯事！奧客「入住會送粽子嗎」...超前凹國旅補助　飯店業正妹心累。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲原po列出連假遇到的各種奧客行徑。（圖／翻攝自爆怨公社）

好笑的是，有旅客直問，「入住你們那會送我粽子還是太陽餅嗎？」而原po給否定答案後，對方還碎念，「我去別的地方住，他都會送我名產！」期間也有人表示，食量比較大，住房2人要4份早餐。

不過，以上都還算是口水戰，實際的損害更令人頭疼，原po提到，「我不知道為什麼...我們有自己的停車場，但客人都不停，每次執著停門口，說會被開單還帥氣表示給他開，真的開單了又在那邊怪飯店」、「還有破壞王，不是弄壞電視、吹風機、電話，就是飲料躺在床上，最扯的甚至拆門拆牆拆地板，請問入住的是不是拆除大隊」

看完她一連串的抱怨，網友們紛紛獻上鼓勵，也不禁直呼「哇X，竟然有這麼多厚臉皮」、「連假瘋子真的多」、「連假是服務業的惡夢，又愛又恨」、「妖魔鬼怪出籠，X的，我就不相信這些咖去國外敢如此」、「辛苦了，這一波報復性出遊真的很兇猛，還好因小孩要期末考在家複習功課，我們可以忍住不跟風～」、「一堆想佔人便宜的奧客，辛苦了」。

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