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一杯255元！最貴珍奶「施房茶」重乳女會計帶機密叛逃　飛大馬與假富商開店

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馬來西亞籍男子鄭楚豪（左1）自稱是富商，和施房茶負責人（右2）洽談品牌經銷權，沒想到一切只是個騙局，還拐走美女會計（右1）。（讀者提供）

圖文／鏡週刊

一名自稱是馬來西亞富商來台考察商機，看上有「台灣最貴珍珠奶茶」之稱的手搖飲品牌「施房茶」想引進到馬國，沒想到雙方簽訂意向書後，施房茶美女店員一起赴馬國代為教育訓練，卻一去不復返。事後施姓老闆調查才發現，美女店員竟然和大馬富商遠走高飛，還竊走所有珍奶配方及原物料資料，已在馬國自行開店。 

本刊調查，在新北市新莊輔大商圈開業8年的施房茶，以「讓最愛的人喝最好的」作為品牌精神，靠著高品質茶葉、精心熬煮的雪珠，擁有不少死忠顧客，近期還在北市信義區百貨專櫃展櫃，而添加珍貴人蔘飲的「雪珠人蔘鮮奶烏」，大杯要價255元，被許多網紅稱為全台最貴珍奶，沒想到盛名卻引來不肖人士覬覦。

施房茶自創的「雪珠人蔘鮮奶烏」大杯要價255元，被稱為全台最貴珍奶。手搖飲品牌「施房茶」以用料高級聞名，如今卻遭資深女會計竊走配方機密，和馬來西亞假富商到麻六甲準備展店。施房茶近期在台北信義A13展櫃，即使一杯要價不斐，仍吸引不少顧客上門嘗鮮。

創立施房茶的施姓負責人去年5月經友人介紹，認識31歲的馬來西亞籍男子鄭楚豪，鄭男自稱是馬來西亞富二代，吹噓家族與中東王子共同投資科技公司，事業龐大，在當地頗有名望，連馬來西亞駐台代表都對他禮遇有加。

鄭男還誆稱，施房茶的品牌十分有潛力，可透過經銷合作，將施房茶引進馬來西亞，甚至規劃未來展店到世界各地，讓施房茶成為全球性品牌。

對此，施姓負責人原本也半信半疑，但聽經營機場接送的友人說，鄭男過去1、2年間經常訪台，接送路程中常聽他提及到台灣是要洽談「大生意」，加上鄭男出示護照供他確認身分，幾番接洽逐漸放下戒心。

經過數個月的來回協商，雙方在去年8月簽訂合作意向書，約定訂金為20萬美元（約新台幣600萬元），施姓負責人依約指派資深女會計盛妤婷當窗口，告知鄭男關於原物料進貨及飲料配方等商業機密。

盛女長相甜美，被顧客稱為「最正代言人」，如今卻為愛叛逃，遠走他鄉。（翻攝臉書）

去年11月間，鄭男表示希望帶盛女到馬來西亞進行考察及幫忙訓練當地員工，施姓負責人不疑有他，全數照辦。未料，鄭男和盛女飛抵馬來西亞後，情勢有了大轉變。

起初施姓負責人致電詢問工作進度，盛女也會回報，但隨著時間過去，變得越來越難聯繫，至於鄭男原本聲稱會跟家人商討給付訂金事宜，也以網路銀行出問題、銀行認證卡住等理由一再拖延，最後2人終告失聯，盛女也未依計畫於12月返台。

施房茶負責人（左）由律師葉書佑（右）陪同控訴遭訴，希望不要再有其他人上當受騙。

鄭男與盛女雙雙失聯後，施姓負責人陸續接到原物料商及器材廠商電話，指盛女以個人身分聯繫，詢問關於貨物進口至馬來西亞費用等問題，擺明要自行開店。

施姓負責人這才驚覺自己遭到背叛，鄭男說得天花亂墜的海外加盟，根本就是一場騙局。

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