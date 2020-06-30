年薪256萬！法國前總理妻當「假助理」詐領3843萬　2人被判有罪

▲法國前總理菲永和妻子潘妮洛佩。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

法國前總理菲永（François Fillon）因在位期間，替妻子潘妮洛佩（Penelope Fillon）虛構助理職位，詐領115.6萬歐元（約新台幣3843萬元），因而背叛有罪。夫妻倆遭罰款37.5萬歐元（約新台幣1246萬元），菲永必須坐牢2年。

根據BBC報到，菲永於1998年到2013年從政期間，虛設一名助理職位，而妻子潘妮洛佩不須做任何事，就能爽賺薪水，15年來詐領3843萬元，平均年薪256.2萬元新台幣。

夫妻的醜事曝光後，使得菲永失去角逐2017年總統大位的機會，之後司法程序開跑，兩人均曾上訴。最終巴黎法院法官判決，「（助理職位）薪資與工作不成比例。菲永夫人受雇於一個毫無用處的職位。」

菲永遭判5年徒刑，獲3年緩刑，只需坐牢2年，並被褫奪公權10年；潘妮洛佩被判3年徒刑，緩期執行。另一位捲入此案的前議員茹洛（Marc Joulaud），也被判刑3年，緩期執行，褫奪公權5年。

綜合外電報導，菲永夫妻另外還被判罰37.5萬歐元，並須返還詐領的115.6萬歐元；3名被告的辯護律師皆表示會繼續上訴。

66歲的菲永遭判刑，是法國自1958年開啟第五共和以來，被判有期徒刑的最年長的法國政客。