　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

年薪256萬！法國前總理妻當「假助理」詐領3843萬　2人被判有罪

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼法國前總理菲永（François Fillon）和妻子潘妮洛佩（Penelope Fillon）。（圖／路透）

▲法國前總理菲永和妻子潘妮洛佩。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

法國前總理菲永（François Fillon）因在位期間，替妻子潘妮洛佩（Penelope Fillon）虛構助理職位，詐領115.6萬歐元（約新台幣3843萬元），因而背叛有罪。夫妻倆遭罰款37.5萬歐元（約新台幣1246萬元），菲永必須坐牢2年。

根據BBC報到，菲永於1998年到2013年從政期間，虛設一名助理職位，而妻子潘妮洛佩不須做任何事，就能爽賺薪水，15年來詐領3843萬元，平均年薪256.2萬元新台幣。

夫妻的醜事曝光後，使得菲永失去角逐2017年總統大位的機會，之後司法程序開跑，兩人均曾上訴。最終巴黎法院法官判決，「（助理職位）薪資與工作不成比例。菲永夫人受雇於一個毫無用處的職位。」

菲永遭判5年徒刑，獲3年緩刑，只需坐牢2年，並被褫奪公權10年；潘妮洛佩被判3年徒刑，緩期執行。另一位捲入此案的前議員茹洛（Marc Joulaud），也被判刑3年，緩期執行，褫奪公權5年。

綜合外電報導，菲永夫妻另外還被判罰37.5萬歐元，並須返還詐領的115.6萬歐元；3名被告的辯護律師皆表示會繼續上訴。

66歲的菲永遭判刑，是法國自1958年開啟第五共和以來，被判有期徒刑的最年長的法國政客。

ET快訊
一隻阿圓「20歲整形前真面目」首曝光！7年後對比…網驚：差太
快訊／港版國安法今表決　162票全票通過！7/1起生效
快訊／中華電5G資費正式出爐！　最低599元分8個級距
大陸出現「新型流感病毒」！　傳染來源曝…恐爆全球大流行
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「破壞香港自治」美商務部撤銷對港特殊地位　取消出口證豁免！

委內瑞拉被制裁超怒！　總統限歐盟大使72小時內離境

年薪256萬！法國前總理妻當「假助理」詐領3843萬　2人被判有罪

對抗升溫！印度禁用59款中國App「維護國安」　包括TikTok和微信

病毒進化高清照曝！美團隊揭殭屍細胞伸「多重觸手」捕捉健康細胞　感染更快

全球86天破千萬確診！　中國流行病專家：破2000萬需要的時間更短

疫情衝擊川金會！　美副國務卿：總統大選前「恐怕都不可能」

美國務卿回擊港版《國安法》：香港「不再具特殊地位」　禁止出口國防設備

俄付賞金請塔利班殺駐阿富汗美軍？　川普斥：假新聞！

道瓊狂漲580點！波音737MAX獲准試飛、房市表現佳　美股3大指齊漲

曾國城客串《我的婆婆》撞門揭惡媳　鍾欣凌一見大喊：胡瓜...全場尷尬了！！

民進黨不到10分鐘破門進議場！　「綁鐵鍊」無效...藍營失守主席台

台北知名寵物咖啡館爆虐待！　綁桌腳踹...放狗咬浣熊影片曝

丁國琳直播罵人「人數立刻暴增」　常亂賣商品..林佑星笑問：怎麼沒被開除

1小時750塊！彰化釣場大爆滿　狂下萬元帝王蟹：當然帶回去

秦媽媽微信一下子有兩百條訊息　抱怨伊能靜不給用手機「耽誤我多少」

洪孟楷遭勒脖怒嗆「殺人行為」 吳秉叡：多少會拉扯，請他成熟點

三倍券7/1預購或7/15到郵局領取　經長王美花：禁止私下現金交易

李瑞鎮「真實嘉賓啥都不做」車勝元狂唸！　一坐下洗碗...羅PD動用搖臂攝影+慢動作

動保處衝2家咖啡館「接走4浣熊」　老闆道歉：飼養問題不知該問誰

「破壞香港自治」美商務部撤銷對港特殊地位　取消出口證豁免！

委內瑞拉被制裁超怒！　總統限歐盟大使72小時內離境

年薪256萬！法國前總理妻當「假助理」詐領3843萬　2人被判有罪

對抗升溫！印度禁用59款中國App「維護國安」　包括TikTok和微信

病毒進化高清照曝！美團隊揭殭屍細胞伸「多重觸手」捕捉健康細胞　感染更快

全球86天破千萬確診！　中國流行病專家：破2000萬需要的時間更短

疫情衝擊川金會！　美副國務卿：總統大選前「恐怕都不可能」

美國務卿回擊港版《國安法》：香港「不再具特殊地位」　禁止出口國防設備

俄付賞金請塔利班殺駐阿富汗美軍？　川普斥：假新聞！

道瓊狂漲580點！波音737MAX獲准試飛、房市表現佳　美股3大指齊漲

大同市場派指控有26000張股票投票權遭刪　憂大勢已去

潘懷宗／接受康復者血漿治療的新冠重症患者有高兩倍的存活率

詹姆斯訊息遭駭　不為人知秘密將以60萬美元起標

港版國安法通過！　 林鄭月娥：現在不適合回應

鄭明典自曝成為「氣象網紅」契機　莫拉克風災對他衝擊非常大

Nana梁云菲分手金剛「爆痘鬼剃頭」　恢單2個月吐心聲：笑著說但心在流血

自備38萬起、入主市政新灣區海景公園宅「愛琴海」成降息搶房熱點

萌翻天！花蓮「賞鯨小旅行」攻略　看海豚在海中跳舞超療癒

救援鼻血翁…家屬嫌「救護車開太慢」還不闖紅燈　怒拉方向盤：你家長輩還在嗎

影／大同股東抗議排隊已久無法入場　股東會場外爆衝突

下班後想運動…路上看到窄裙正妹！他衝上去把美臀當籃球抓

國際熱門新聞

鱷魚變骷髏！解剖一看好心酸

WHO下周派專家赴中調查病毒起源

波音737MAX獲准試飛！道瓊狂漲580點

健身房遇見女神！癡情教練「求愛80次」撐2年...終於追到手

病毒進化！殭屍細胞伸「觸手捕捉」感染更快

YouTuber街頭實測「3千換點點露出」　正妹0思考直接脫

美網友請願更換國旗　4天獲109萬人力挺

美國疫情再起　唐鳳登CNN談台灣抗疫

美國務卿轟港版《國安法》：香港不再具特殊地位

印度沙漠蝗蟲大軍　下一站攻進新德里

普丁再當12年總統！俄修憲公投進行中

全球86天破千萬確診！專家：破2000萬更快

76歲阿伯「專吃小妹妹」...身分竟是退休教師

中印衝突！邊境開第3次軍團指揮官會議

更多熱門

相關新聞

巴黎市長「無症狀」確診新冠肺炎

巴黎市長「無症狀」確診新冠肺炎

全球新冠肺炎確診數突破910萬例，儘管歐盟成員國正討論是否維持對特定國家的邊境封鎖，但其實歐洲各國仍爆發零星的群聚感染。除了德國肉廠有千名員工確診外，法國巴黎市長伊達爾戈23日表示，自己確認感染新冠肺炎，雖然沒有出現任何症狀，但體內已有抗體。

Nokia法國裁員1233人　工廠人力砍半

Nokia法國裁員1233人　工廠人力砍半

遍覽阿爾卑斯山的流線建築

遍覽阿爾卑斯山的流線建築

法國攝影師的懷舊公路之旅

法國攝影師的懷舊公路之旅

艾瑪華森加入GUCCI 母集團「董事會」

艾瑪華森加入GUCCI 母集團「董事會」

關鍵字：

法國François Fillon前總理

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

雲林女鄰居輕生！女兒跳舞「人頭入鏡」嚇壞7000人

弟弟賣AV片打工…驚見「親姊出道作」擺店裡！

參賽者拿豬血糕對決！老外評審呆

高雄女騎黃牌遭攔！收改管罰單傻了

東區ZARA前車震　下場曝光

曾認對小鬼有好感　Debbie曝感情狀態

爆張清芳領「天價」贍養費

鬼鬼認「暗戀1個人10年」網點名2男星

新北人妻嫁來一周遭公公性侵8年　不知2小孩是誰的

八仙塵爆5年了！空姐「9年初戀」情滅

楓港烤魷魚要價200元！老闆娘：有過分嗎？

外送平台訂餐等2.5小時晚餐變宵夜　她打給餐廳更火大

立院亂鬥火速落幕　名嘴揭藍綠共識

動保處衝兩間咖啡店「接走4浣熊」

離婚庾澄慶11年！伊能靜盼18歲兒：要像爸爸，別像我

更多

最夯影音

更多
曾國城客串《我的婆婆》撞門揭惡媳　鍾欣凌一見大喊：胡瓜...全場尷尬了！！

曾國城客串《我的婆婆》撞門揭惡媳　鍾欣凌一見大喊：胡瓜...全場尷尬了！！
民進黨不到10分鐘破門進議場！　「綁鐵鍊」無效...藍營失守主席台

民進黨不到10分鐘破門進議場！　「綁鐵鍊」無效...藍營失守主席台

台北知名寵物咖啡館爆虐待！　綁桌腳踹...放狗咬浣熊影片曝

台北知名寵物咖啡館爆虐待！　綁桌腳踹...放狗咬浣熊影片曝

丁國琳直播罵人「人數立刻暴增」　常亂賣商品..林佑星笑問：怎麼沒被開除

丁國琳直播罵人「人數立刻暴增」　常亂賣商品..林佑星笑問：怎麼沒被開除

1小時750塊！彰化釣場大爆滿　狂下萬元帝王蟹：當然帶回去

1小時750塊！彰化釣場大爆滿　狂下萬元帝王蟹：當然帶回去

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面