光影下的永恆孤獨　法國攝影師的懷舊公路之旅

法國攝影師阿諾德‧蒙塔加德（Arnaud Montagard），一開始喜歡的是街頭藝術，當他擁有了第一台相機，他便著手記錄他在故鄉南錫的街頭場景與友人的塗鴉創作。後來，他轉往紐約布魯克林，但他並不捕捉紐約的快節奏生活，而是將目光放到廣袤的美國大陸，開始了一個屬於異鄉人的公路旅行，並創造出系列散發永恆優雅氣息的攝影作品《The road not taken》。

在這系列作品中，攝影色調背景復古柔和，並且以光線創造氛圍，攝影師即表示，他的工作是「關於光的故事。強烈的陰影，為畫面營造出繪畫感。」而這樣的繪畫風格，是屬於美國寫實畫家愛德華‧霍普（Edward Hopper）的。

猶如這位能畫出當代寂寞的藝術詩人前輩，阿諾德的日常攝影裡也透出了濃烈的孤獨感。攝影師的這趟旅途似乎帶上了懷舊之情，他把焦點專注於帶有時間歷史的靜物，例如早期可樂玻璃瓶、舊式花色桌椅、廢棄古董車，也將鏡頭對準了一個獨自存在於空間的人。

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他們似乎在一般人的日常風景裡，卻也似乎默默地偏離了向前的軌道，被永遠拋卻在某個時空之中。於是，那些簡單的元素在構圖、細節，以及對比明顯的昏黃光線裡，達成一種永恆的優雅。

圖文來源／Arnaud Montagard

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