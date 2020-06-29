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武漢金凰珠寶出包！80幾噸「假黃金」質押融資665億...涉及15家信託

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▲▼黃金。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲黃金。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者邱茀濱／綜合報導

武漢金凰珠寶股份有限公司（金凰珠寶，NASDAQ：KGJI），近日被爆出以超過80噸的假黃金，向多家金融機構融資了約人民幣160億元（約新台幣665億元），目前公司董事長賈志宏持有的金凰系相關公司的股權已被凍結。

據《中國基金報》報導，大陸國內最大的黃金首飾製造商之一的金凰珠寶，是集研發設計、生產、製造、批發於一體的大型企業，先前透過信託融資的次數相當頻繁，但自2019年下半年開始，涉及長安信託、東莞信託、民生信託等15家金融機構的多期信託計劃均出現逾期，金額高達人民幣160億元。

報導稱，涉事的多家金融機構隨即提起司法程序，法院依法查封了金凰珠寶所質押的83.03噸黃金，結果開箱檢驗黃金，竟發現全都是假的，主要成分都是「銅合金」。

人保方面對此表示，金凰案件中，人保財險武漢市分公司承保的是財產基本險，與武漢金凰訂立的保險合同條款為在銀保監會正式備案的《財產基本險條款（2009版）》 （下稱「保險合同」）。

人保指出，其中保險合同第5條明確約定：「在保險期間內，由於下列原因造成保險標的的損失，保險人按照本保險合同的約定負責賠償：（一）火災；（二）爆炸；（三）雷擊； （四）飛行物體及其他空中運行物體墜落。」

由於保險合同第7條將「盜竊、搶劫」責任免除，武漢金凰附加投保了「盜竊、搶劫風險」。因此，人保財險依據保險合同約定，只對上述6種原因導致的黃金「質量和重量不符合保單約定」承擔保險責任。

最後，人保表示，目前被保險人武漢金凰並未向人保財險提出任何保險索賠，所以信託公司等金融機構提出保險索賠，不符合保險合同約定。

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