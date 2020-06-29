股價暴跌9成跌落神壇　瑞幸咖啡今日從美股退市

▲瑞幸咖啡（luckin coffee）透過即時配送、新零售等理念，一度在中國大陸市場威脅星巴克的龍頭寶座。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

大陸咖啡品牌瑞幸咖啡（Nasdaq：LK）因假帳風波，今晚將在美股退市，官網在26日發布消息後隨即引發當日在那斯達克暴跌，並觸發了6次熔斷，跌幅達54％，報1.38美元。瑞幸咖啡官方微博表示，在大陸的4000多家門市會正常營業，不過有消費者發現，位於南京的多家分店已經悄悄關門停業。

回顧瑞幸咖啡迅速竄起又跌落神壇的歷史，在2019年5月，僅僅成立18個月的瑞幸咖啡在美股上市，成為史上最快首次公開發行（IPO），同年年底在大陸的直營門市突破4500家，交易用戶數也突破4000萬人，在今年1月推出「無人新零售計劃」，股價一度達到44.37美元，市值更高達106億美元 （約台幣3千1百億元）。

看似前景光明的瑞幸咖啡卻在1月底出現了轉捩點，美國的匿名調查機構渾水公司表示，收到長達89頁的匿名做空報告，直指瑞幸數據造假讓瑞幸咖啡的，揭開了瑞幸咖啡神話破滅的序幕。

瑞幸咖啡接著在4月2日公開承認，從2019年2季度開始，偽造了22億元的虛假交易，讓美股當天開盤20分鐘內觸發3次熔斷，盤前超跌80%，隨後停牌1個半月，並在5月19日和6月23日分別收到了來自納斯達克要求公司退市的書面通知，最後26日於官方網站宣布退市。

▲瑞幸咖啡近月股價崩跌。（圖／截圖資訊來自那斯達克、維基百科）

至此，這家原先計畫打敗星巴克，靠著不斷融資，成功於2019年5月在美國那斯達克上市的中國新零售咖啡品牌，神話趨近破滅，股價從3個月前的每股25.63美元，跌到如今的1.38美元，跌幅超過9成

雖然瑞幸咖啡在微博上指稱門市仍持續營運，不過據《彭湃新聞》報導，多家門市早在5月起就關閉，當地的外送員也指出，瑞幸咖啡每日的外送訂單量減少3 成。

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