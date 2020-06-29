　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

黃宏成要告全台名字最長的人！警局指控「要投」煽惑犯罪

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 2018大選,2018嘉義市長,黃敏惠,蕭淑麗,涂醒哲,黃宏成。（圖／翻攝自臉書）

▲黃宏成要告「要投」。（圖／翻攝自臉書）

記者柯振中／綜合報導

台灣名字第二長的「黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統」29日前往嘉義市長榮派出所，向警方報案，認為台灣名字最長的「晋瑋臺灣台東之子大麻煩要投油土伯歐薩斯」違反風序良俗，質疑「要投」觸犯刑法第153條的「煽惑他人罪」。

黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統（下稱黃宏成）29日前往嘉義市長榮派出所，向警方報案，認為「晉瑋臺灣台東之子大麻煩要投油土伯歐薩斯」（下稱要投）的名字違反公序良俗。

黃宏成指出，要投的名字裡有許多諧音，包括「台灣大麻販」、「藥頭」、「喔爽死」等含意，可能觸犯了刑法第153條的「煽惑他人罪」。

▼Youtuber「要投」的新名字長達19個字。（圖／翻攝自大麻煩YouTube）

▲▼Youtuber「要投」的新名字長達19個字。（圖／翻攝自大麻煩YouTube）

黃宏成進一步說明，若將要投的名字翻譯成英文，那更是不得了，簡直把台灣當成了販毒營運中心，變成大麻、藥頭、毒品的天堂，若讓這種名字出現在網路影片上，年輕人會受到影響。

對此，要投稍早透過臉書回應，他的名字是要投而非「藥頭」，希望能不要亂改他的名字，若收到警方通知，他一定會提告誣告，並拍成一集影片。

據了解，黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統原先是台灣最長的名字，不過日前有名Youtube將名字改成「晋瑋臺灣台東之子大麻煩要投油土伯歐薩斯」，黃宏成因此變成台灣名字第二長的人。 

►「發光神器」契爾氏淡斑精華狂殺6.9折！限量20瓶～

ET快訊
盧秀燕晚間「再開罰台電2000萬」　函送董事長
東區統領廣場驚傳持刀割喉！險插入動脈…國中少年要媽媽陪上警局
快訊／宜蘭外海5.2地震！嘉義以北有感　最大震度3級
快訊／伊朗對川普「發通緝令」！要求國際刑警組織幫抓人　原因曝
快訊／威力彩11億開獎了！中了7號碼「繼續放連假」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「我們摔進3公尺深排水溝！」女大生摔車急報案　20名警消到場傻見這條溝

東區統領撞球場持刀割喉！險插入動脈…國中少年要媽媽陪上警局

黃宏成要告全台名字最長的人！警局指控「要投」煽惑犯罪

涉協助掩飾潤寅詐貸472億！　台北市調處前調查官疑收賄500萬元遭約談

愛妻出軌打工仔！Line翻到「鹹濕對話」綠爆　年賺3000萬創業男心碎

北投機車雙載追撞臨停大貨車　後座顱內出血腳骨折命危搶救中

竊錄女法官私密對話挨告妨害秘密　男法官「言行不檢」送自律委員會評鑑

搶命現場曝！姊妹被輾撞壓車底拖10米　高雄13勇士齊喊：123抬車救人

扒手橫行中壢市場報警也沒用　她：出門買菜不敢帶超過500元

影／返台居家檢疫「太想女友」！新北男衝桃園摩鐵激戰...最重開罰100萬

海鮮控你能忍？鮮蚵讓你並蹦叫　40片大碗厚切生魚片只要200元

男子看錯標價直接憤怒條讀滿　為30元爆嗆店員：你算人嗎？

瘦子「在家裸上半身」迎接外送員　想要簽名..沒筆就直接關門XDD

四葉草唱原創《老公公老婆婆》送家人　阿嬤聽到了：會流眼淚，想到阿公

范植偉發福「最近過得很仙」　 工作談稀稀落落..先轉戰直播界

火箭少女101《眉飛色舞》動作超洗腦　吳宣儀.楊超越滑輪狂摔：為舞台拚了

兩人愛情長跑12年終於結婚！ 閨蜜嫁給好兄弟讓他感動爆淚

一顆洋蔥完成超大盤宵夜首選！DIY簡單金黃洋蔥圈咬下超酥脆

萌柴陪爸吃飯毛掌放手臂想討食　小眼睛直盯超無辜...網：太可愛

奴才掉海裡了！博美狂吠超擔心 跳海救父水太深...爸反被當坐騎

「我們摔進3公尺深排水溝！」女大生摔車急報案　20名警消到場傻見這條溝

東區統領撞球場持刀割喉！險插入動脈…國中少年要媽媽陪上警局

黃宏成要告全台名字最長的人！警局指控「要投」煽惑犯罪

涉協助掩飾潤寅詐貸472億！　台北市調處前調查官疑收賄500萬元遭約談

愛妻出軌打工仔！Line翻到「鹹濕對話」綠爆　年賺3000萬創業男心碎

北投機車雙載追撞臨停大貨車　後座顱內出血腳骨折命危搶救中

竊錄女法官私密對話挨告妨害秘密　男法官「言行不檢」送自律委員會評鑑

搶命現場曝！姊妹被輾撞壓車底拖10米　高雄13勇士齊喊：123抬車救人

扒手橫行中壢市場報警也沒用　她：出門買菜不敢帶超過500元

影／返台居家檢疫「太想女友」！新北男衝桃園摩鐵激戰...最重開罰100萬

會談倒數15分鐘終於抬頭！「一句話」讓社工揪心：漫長等待是值得的

「我們摔進3公尺深排水溝！」女大生摔車急報案　20名警消到場傻見這條溝

武漢金凰珠寶出包！80幾噸「假黃金」質押融資665億...涉及15家信託

劉錫輝／中華民國歷史三部曲

楓港「烤魷魚+黑輪」要200元！遊客狂哀…老闆娘出面：有過分嗎？

肥腿分3種！喝茶＋按摩…3週打造「超細直美腿」　女神親試：整條腿在燃燒

被指控先對邱議瑩動手　洪孟楷駁斥：惡意轉移焦點

東區統領撞球場持刀割喉！險插入動脈…國中少年要媽媽陪上警局

「洪孟楷先偷打邱議瑩」　張宏陸：讓你受驚哭哭我道歉

快訊／宜蘭外海晚間5.2淺層地震　嘉義以北有感

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

社會熱門新聞

女友小琉球潛水亡…當地人曝奪命陷阱

女兼3份工偷「住家權狀」借貸600萬　爸痛心提告

整形醫私打麻醉！病患抽搐3hrs癱瘓…她目睹全程嚇哭

單身女想生混血娃　弟捐精助孕被告

獨／「陸地航母」闖紅燈遭擊沉　車幾全毀...網嘆：不用修了

國中女師「資助」低收生泛黃衛生棉　呼巴掌長期霸凌

4個小孩3個爸！22歲媽結婚3次...第1任4歲女雙腳被燙爛

東區ZARA前車震　下場曝光

超車失控撞23歲孕婦！她慘成身障又流產

台南女童雙腳燙爛真相曝！繼父臉盆裝熱水喊：站進去

韓國瑜北農獎金禮盒案　北檢：不起訴

中壢車站強吻3歲女童　媽自責淚崩

即／載孫上學國小前遭貨車撞飛！台東阿嬤命危　男童慘死

台積電工程師罵妻還鎖喉　離婚脫產下場慘

更多熱門

相關新聞

萌妹叫錯名字還逼唱歌　柴眼神死

萌妹叫錯名字還逼唱歌　柴眼神死

此時此刻只覺得「狗生好難」。飼主陳房子家裡有隻相當穩定又乖巧的柴公主「Momo J(ももちゃん)」，這天一位妹妹來到家裡跟牠玩，但是在這長達3小時的時間內，她卻不斷把狗狗的名字叫錯，甚至還一直要牠一起合唱《媽媽沒回來之歌》，讓Momo J坐在原地超無奈，只能露出一臉超厭世的表情。

女兒取名帶「婉婷佩」　為家庭一味忍耐

女兒取名帶「婉婷佩」　為家庭一味忍耐

THOM BROWNE先生親自為你寫名字

THOM BROWNE先生親自為你寫名字

補辦身分證被問「外婆名字」　她尷尬卡關

補辦身分證被問「外婆名字」　她尷尬卡關

美國爸媽用車廠為女兒命名

美國爸媽用車廠為女兒命名

關鍵字：

黃宏成要投名字煽惑犯罪

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

八仙塵爆5年了！空姐「9年初戀」情滅

弟弟賣AV片打工…驚見「親姊出道作」擺店裡！

結婚5年…蕾媽認了「後悔嫁給宥勝」！

離婚庾澄慶11年！伊能靜盼18歲兒：要像爸爸，別像我

鱷魚變骷髏！解剖一看好心酸

《超偶》男友「指縫間藏陳芳語」手機調情羞爆！

動保處衝兩間咖啡店「接走4浣熊」

外送平台訂餐等2.5小時晚餐變宵夜　她打給餐廳更火大

南下告白「載滿地獄花海」...女生狠甩！

浪汪翻垃圾　她叫菜市場名尷尬了

孫生爆「等女友」衝突片！長髮妹是「極巨版黃捷」

隔壁辦喪事！一家全額付款退房...酸民神邏輯

豪門艷妻被冷落偷情司機！「右手掌、2小腿全被砍斷」

「最美巨乳」曝15年前撩人辣照！F罩杯逆天挺拔

土豪被甩　怒po萌奶女神素顏照

更多

最夯影音

更多
海鮮控你能忍？鮮蚵讓你並蹦叫　40片大碗厚切生魚片只要200元

海鮮控你能忍？鮮蚵讓你並蹦叫　40片大碗厚切生魚片只要200元
男子看錯標價直接憤怒條讀滿　為30元爆嗆店員：你算人嗎？

男子看錯標價直接憤怒條讀滿　為30元爆嗆店員：你算人嗎？

瘦子「在家裸上半身」迎接外送員　想要簽名..沒筆就直接關門XDD

瘦子「在家裸上半身」迎接外送員　想要簽名..沒筆就直接關門XDD

四葉草唱原創《老公公老婆婆》送家人　阿嬤聽到了：會流眼淚，想到阿公

四葉草唱原創《老公公老婆婆》送家人　阿嬤聽到了：會流眼淚，想到阿公

范植偉發福「最近過得很仙」　 工作談稀稀落落..先轉戰直播界

范植偉發福「最近過得很仙」　 工作談稀稀落落..先轉戰直播界

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面