黃宏成要告全台名字最長的人！警局指控「要投」煽惑犯罪

▲黃宏成要告「要投」。（圖／翻攝自臉書）

記者柯振中／綜合報導

台灣名字第二長的「黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統」29日前往嘉義市長榮派出所，向警方報案，認為台灣名字最長的「晋瑋臺灣台東之子大麻煩要投油土伯歐薩斯」違反風序良俗，質疑「要投」觸犯刑法第153條的「煽惑他人罪」。

黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統（下稱黃宏成）29日前往嘉義市長榮派出所，向警方報案，認為「晉瑋臺灣台東之子大麻煩要投油土伯歐薩斯」（下稱要投）的名字違反公序良俗。

黃宏成指出，要投的名字裡有許多諧音，包括「台灣大麻販」、「藥頭」、「喔爽死」等含意，可能觸犯了刑法第153條的「煽惑他人罪」。

▼Youtuber「要投」的新名字長達19個字。（圖／翻攝自大麻煩YouTube）



黃宏成進一步說明，若將要投的名字翻譯成英文，那更是不得了，簡直把台灣當成了販毒營運中心，變成大麻、藥頭、毒品的天堂，若讓這種名字出現在網路影片上，年輕人會受到影響。

對此，要投稍早透過臉書回應，他的名字是要投而非「藥頭」，希望能不要亂改他的名字，若收到警方通知，他一定會提告誣告，並拍成一集影片。

據了解，黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統原先是台灣最長的名字，不過日前有名Youtube將名字改成「晋瑋臺灣台東之子大麻煩要投油土伯歐薩斯」，黃宏成因此變成台灣名字第二長的人。

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