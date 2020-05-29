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【廣編】最省電x護健康x超智慧　Panasonic成就空調新指標！

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▲▼panasonic,空調,省電,空氣品質。（圖／panasonic提供）

▲全領域空調專家Panasonic 100%日本技術台灣同步，讓空調省電與健康機能再進化。

圖、文／Panasonic提供

後疫情時代來臨，大家更加注重健康與室內空氣品質。想把家裡打造成最健康安全的堡壘，最重要的就是要慎選空調，全領域空調專家Panasonic，100%日本技術台灣同步，解決電費負擔、健康舒適與智慧操控難以兼顧的三角難題。

炎熱的夏天，家中免不了長時間開空調，要吹得舒適又省荷包，除了挑選一級能效之外，更要懂得比較能源效率標示的「每年耗電量」，以Panasonic空調PX超高效旗艦機種每年耗電量僅254度，省電效率超越國家一級標準70％！

國人每天約有80～90%的時間待在室內環境，獨家nanoe™健康科技，經SGS測試去除PM2.5達99%，並有效抑制過敏原、降低空氣中黴菌存活率。還搭載數字+燈號雙顯示的PM2.5智慧偵測功能，更有效抑制流感H1N1型、新型流感H1N1 pdm、禽流感H5N1亞型及H9N2亞型等病毒達99%，並且以10倍速消除生活6大異味。

Panasonic Smart App新增個人化溫度週期設定、PM2.5空氣品質及室內外溫度偵測與預測，外出以手機即時和家中空調連線，隨時掌控！

5/1～7/31推出夏季最強現金回饋，指定機種最高回饋8000元，還能搭配政府節能家電貨物稅減免最高2000元，讓你一省再省、天天省不完。

顧客商談中心專線：0800-098-800

官網：http://panasonic.com.tw

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