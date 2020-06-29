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碳纖筆電之王登場！Lenovo「小黑機」ThinkPad X1 Carbon第8代在台上市

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▲▼enovo ThinkPad X1 Carbon第8代。（圖／Lenovo提供）

▲Lenovo ThinkPad X1 Carbon第8代即將在台上市。（圖／Lenovo提供）

記者王曉敏／綜合報導

Lenovo今（29）日宣布旗下「小黑機」Lenovo ThinkPad X1 Carbon第8代將在台上市，前100名完成訂購者只要至指定頁面完成登錄，再送限量ThinkPad X1 主動降噪頭戴式耳機及簡報器滑鼠。

Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第8代為聯想首款通過Intel Athena認證的筆電，搭載最新第10代Intel Core處理器，最高支援6核心。具備劇院級4K Dolby Vision顯示器，面板採用HDR技術，可豐富展現光影。也可選購500nit FHD PrivacyGuard螢幕，不僅擁有更好的視覺體驗，更可預防其他人偷窺螢幕畫面。電池續航力可達18.5小時，並可一秒解除休眠狀態，讓用戶可以節省許多等待的時間。

▲▼enovo ThinkPad X1 Carbon第8代。（圖／Lenovo提供）

▲Lenovo ThinkPad X1 Carbon第8代。（圖／Lenovo提供）

Lenovo ThinkPad X1 Carbon第8代售價5.05萬元起，即日起至7月15日前，於Lenovo官網旗艦店享新品上市開賣95折優惠，前100名完成訂購者至只要至指定頁面完成登錄，將贈送價值3980元的限量ThinkPad X1主動降噪頭戴式耳機及簡報器滑鼠。

此外，慶祝ThinkPad X1 Carbon第8代新機上市，Lenovo號召全台小黑粉於官方粉絲頁上傳小黑機照片並留言，就有機會獲得ThinkPad X1萬用充電座，忠實小黑粉與追求卓越的消費者入手趁快！

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