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屏東科技大學多功能正負壓動物房　29日揭牌啟動

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▲屏東科技大學多功能正負壓動物房29日揭牌啟用 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東科技大學多功能正負壓動物房29日揭牌啟用 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同 ）

記者陳崑福／屏東報導

屏東科技大學多功能正負壓動物房29日揭牌啟用，未來將針對不同類型的實驗需求使用正負壓動物房，保障實驗者、實驗動物以及環境的安全，也能提升未來校內在各類藥品、疫苗、健康食品、醫療器材與創新醫療技術等面向，提升開發能量，並照顧實驗動物。

▲屏東科技大學多功能正負壓動物房29日揭牌啟用 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼屏科大葉宗明研究員進行負壓動物房裝置解說、 研究員管餵小老鼠。

▲屏東科技大學多功能正負壓動物房29日揭牌啟用 。（圖／記者陳崑福翻攝）

揭牌啟動儀式，由校長戴昌賢、高雄長庚醫院龔嘉德副院長及該醫院醫學研究部王逢興教授、郭和昌醫師與屏科大農學院陳福旗院長等人共同主持。

戴昌賢校長表示，拜AI科技所賜，不管在農業生產、到醫療健康國人都愈來愈趨於精準畫管理，各種保健食品、疫苗生醫產品，期望透過這個完善且友善的動物房飼養實驗動物後，與長庚醫院共同合作，研究開發更多守護國人健康的技術。

龔嘉德副院長說，長庚與屏科大從早年就結緣進行多種動物性研究合作，尤其在今年一月間簽訂正式合作備忘錄，未來包含醫療端、營養端、甚至到教學方面都可以有各方面的交流，未來期待能與屏科大擦出更多的火花，為提升南部醫療服務做最大的貢獻。

多功能正負壓動物房，可監控動物病原微生物的清淨飼養區，維持低噪音、低粉塵、無光害的環境，並監控溫度、濕度、壓力差、凈化水、凈化空氣、送風、排風、照明、紫外燈等參數指標，可操作第二級危險群病原體的P2+動物生物安全第二等級實驗室，使用獨立通氣式飼育籠以及生物安全操作櫃，確保實驗動物的品質與健康，提供實驗人員在安全的環境下進行動物操作。

目前除飼養兔子、禽類等齧齒類實驗動物外，也進行「植物天然萃取物的功效評估」、「鱉油合併運動對老化大鼠的學習記憶改善功效」以及「糖尿病的研究」等計畫，冀望透過學校各系所專業的研發能量，將農業資材作為材料開發有益人體的保健、醫療產品，不只實踐循環經濟的概念，更是向上循環發揮資源的最大效能。

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